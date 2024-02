L’OM de retour au Vélodrome, la climatisation sera branchée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’est dans un contexte tendu que les joueurs de l’OM vont retrouver le Vélodrome vendredi soir contre Metz, une semaine après la défaite à Lyon dans un Olympico sans saveur qui a provoqué la colère des supporters.

Crise à l’OM, nouvel épisode. La défaite contre Lyon dimanche soir (1-0) a provoqué la colère de Pablo Longoria mais également celle des supporters, qui ont rencontré les joueurs à la Commanderie mardi. Au contraire de l’entrevue du mois de septembre qui a provoqué les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, il n’y a pas eu cette fois de menaces ni d’agressivité de la part des responsables des groupes de supporters, qui ont écouté leurs joueurs et qui les ont simplement mis devant leurs responsabilités. En revanche, l’accueil du Vélodrome pour le match de l’Olympique de Marseille contre Metz vendredi soir en Ligue 1 risque bien d’être glacial.

D’après les informations de L’Equipe, il y a de fortes probabilités que des banderoles soient déployées dans l’enceinte du Boulevard Michelet, notamment à l’encontre de la direction et plus précisément de Pablo Longoria. C’est donc dans un contexte particulièrement pesant que Gennaro Gattuso devra trouver (enfin) la bonne formule pour permettre à l’OM de reprendre un semblant de marche en avant contre Metz, qui ressemble néanmoins il faut le dire à une victime idéale pour se relancer. Pour ce match, l’entraîneur de l’OM enregistrera trois retours par rapport au groupe qui s’est déplacé à Lyon et pas des moindres puisque Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr devraient être rétablis. Il faudra en revanche se passer encore une fois du roc Chancel Mbemba et cela peu importe le résultat de sa demi-finale de la CAN avec le Congo contre le Nigéria ce mercredi soir.