L'OM de De Zerbi déchainé, la Premier League est pillée ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Sur tous les fronts dans ce mercato estival, l’Olympique de Marseille piste en Angleterre ces derniers jours. Après Greenwood et Höjbjerg, l’OM vise deux pistes offensives, dont une qui est particulièrement appréciée par De Zerbi.

L’Olympique de Marseille est particulièrement déchaîné dans ce mercato estival 2024. L’OM est jusqu’à présent le principal dynamiteur du marché des transferts en France. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont particulièrement actifs et regardent en Premier League. Outre les signatures de Lilian Brassier (Brest) et Ismaël Koné (Watford), l’OM a signé Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Le huitième du dernier championnat de Ligue 1 a avancé dans les négociations avec Eddie Nketiah, attaquant d’Arsenal, tandis que le milieu franco danois de Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg, doit s’engager dans les prochains jours dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 15 millions d’euros. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là et la direction phocéenne souhaite continuer ses emplettes en Angleterre et s’intéresse à un joueur offensif particulièrement apprécié par l’entraîneur italien Roberto De Zerbi.

De Zerbi apprécie fortement Hwang Hee-chan

De Zerbi veut Hwang — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2024

Ces derniers jours, la presse française évoquait un intérêt du club de la Canebière pour Hwang Hee-chan, attaquant sud-coréen de Wolverhampton. Au moment de répondre à un tweet de Walid Acherchour, le journaliste Santi Aouna travaillant pour Foot Mercato s’est montré très clair sur la suite du mercato olympien : «Gros travail et c’est loin d’être terminé, De Zerbi veut Hwang», a-t-il notamment lancé. Après trois saisons passées chez les Loups, le joueur pourrait être tenté par un nouveau challenge malgré un contrat actuel qui court jusqu’en 2028 et il n’est d’ailleurs pas insensible aux appels de phare de l’Olympique de Marseille. A 28 ans, il sort d’une saison à 13 buts en 2023/2024 avec son club anglais. Cependant, l’OM s’apprête à accueillir Höjbjerg et doit vraisemblablement se séparer de plusieurs de ses éléments indésirables avant de passer à l’action dans ce dossier. Une chose est sûre, on n’a pas fini d’entendre parler de l’Olympique de Marseille dans ce marché des transferts 2024.