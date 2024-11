L’OM de De Zerbi baladé par Auxerre, Domenech se régale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, Auxerre a donné une leçon de football à l'OM de Roberto De Zerbi. Une défaite qui a fait réagir Raymond Domenech.



L'OM a de nouveau déçu ce vendredi à domicile en Ligue 1. Les Phocéens ont subi la loi d'Auxerre sur le score de 3 buts à 1. Forcément un énorme coup dur pour Roberto De Zerbi et ses hommes, qui avaient une belle occasion de recoller au PSG. Mais voilà, l'ancien de Sassuolo n'arrive pas encore à prendre la pleine mesure de la Ligue 1 et de son effectif. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, il a même avoué se sentir impuissant et ne pas vouloir rester si Pablo Longoria et Medhi Benatia n'avaient plus envie de ses services. S'il y en a bien un parmi les observateurs qui se régale de cette situation, c'est Raymond Domenech, que l'on sait peu fan des entraineurs étrangers recrutés ces derniers temps en France.

L'OM perd, Domenech a bien apprécié

Sur son compte X, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a notamment posté : « OM Auxerre 0/3 à la mi temps. Les Marseillais ridicules à domicile mais avec une organisation défensive pareille c’est presque normale. OM/ Auxerre. Pas sympas ces Joueurs d’Auxerre. Ils auraient pu laisser un peu d’espace aux Marseillais pour qu’ils puissent mettre en place le projet de jeu de De Zerbi ». De quoi bien évidemment faire réagir les internautes, qui n'ont pas manqué de rappeler le bilan qu'avait eu Domenech avec le FC Nantes il y a quelques mois. Toujours est-il que le bilan de De Zerbi avec l'OM demeure mitigé même si Marseille reste une équipe redoutable à l'extérieur. Mais il en faudra bien plus pour jouer le haut du tableau sur la durée et viser un jour un titre de champion de France.