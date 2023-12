L'OM craque pour un prodige africain

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Huitième de la Ligue 1 après 14 journées, l'Olympique de Marseille réalise un début de saison mitigé, malgré des bons résultats en Europa League. Pour revenir vers le podium, l'OM mise un talent nigérian.

Malgré une très grosse activité lors du mercato estival l'été dernier, l'OM a besoin de renforts dans plusieurs secteurs différents. Le marché hivernal des transferts, qui débute dans trois semaines, va permettre à Gennaro Gattuso d'obtenir plus de garanties pour la suite d'une saison pour laquelle le club de la cité phocéenne a toujours des objectifs élevés. Mehdi Benatia vient d'arriver comme conseiller sportif et a donc la lourde tâche de trouver de nouveaux talents à l'OM. D'après les informations de Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia, Marseille s'intéresse à Bruno Onyemaechi. Le joueur de 24 ans évolue à Boavista, au Portugal. Capable de joueur comme défenseur central, Onyemaechi est surtout très à l'aise dans le couloir gauche. Son profil polyvalent plaît aux Marseillais.

Le premier défi de Mehdi Benatia à l'OM

Auteur de 12 matchs cette saison, dont 10 dans le championnat portugais, Onyemaechi s'impose comme l'un des meilleurs joueurs au Portugal, à son poste. Évalué à seulement 3,5 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, le Nigérian est une belle affaire du mercato. Le FC Porto et le Stade Rennais se sont également positionnés, mais rien n'est fait dans ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Boavista, l'international avec les Super Eagles (3 sélections) est présenté comme l'un des plus gros talents du Nigéria.

Si l'OM n'a pas encore officiellement formulé une offre pour Bruno Onyemaechi, le joueur est surveillé par Pablo Longoria et les dirigeants olympiens. Boavista est neuvième de la Liga Nos et aura certainement du mal à refuser une potentielle offensive de l'OM qui est qualifié pour la suite de la compétition en Europa League et qui a des ambitions européennes toujours plus grandes, saison après saison.