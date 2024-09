L'OM concurrent du PSG pour le titre, elle confirme

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille affirme ses ambitions. Le club phocéen a été l’un des principaux acteurs du mercato en France, et Quentin Merlin a affirmé vouloir rivaliser avec le PSG cette saison.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont repris espoir. Après une saison dernière terminée à la 8ème place en Ligue 1 après avoir vu le club utiliser quatre entraîneurs tout au long de l’exercice 2023/2024, Pablo Longoria a décidé de sortir l’artillerie lourde durant le mercato, parvenant à la surprise générale à attirer Roberto De Zerbi sur le banc et en recrutant de nombreux joueurs, parmi lesquels Mason Greenwood, Elye Wahi ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Un recrutement alléchant sur le papier et qui est suivi de belles promesses sur le terrain, puisque depuis le début de saison, l’OM impressionne avec déjà dix buts inscrits en trois rencontres (deux victoires à Brest et à Toulouse et match nul contre Reims). Un départ prometteur, mais qu’il faudra confirmer sur la durée, même si Quentin Merlin a affirmé que l’OM pouvait être un candidat sérieux au titre. Un avis partagé par Jennifer Mendelewitsch, agente de joueurs qui était présente sur les antennes de l’After Foot de RMC ces dernières heures.

Mendelewitsch croit aux chances de l’OM de titiller le PSG

"De Zerbi, c'est quelqu'un qui transmet de la confiance."@JenMendel explique pourquoi elle n'est pas étonnée de voir des joueurs confiants, comme Quentin Merlin, qui adhèrent totalement au projet de De Zerbi. pic.twitter.com/INQyQw3Lvh — After Foot RMC (@AfterRMC) September 3, 2024

Cette dernière s’est montrée enthousiaste sur l’entame de saison de l’OM, et a n’a pas été avare de louanges envers le club phocéen : « Si on met en balance le recrutement de Marseille et Paris qui ne s’est pas tellement renforcé, qu’ils n’ont pas de coupe d’Europe. Et un nouveau coach qui va pouvoir développer des joueurs, qui a une identité de jeu qu’on est en train de voir, et qui va leur transmettre cette confiance, c’est tout ce qu’on attend d’avoir une équipe qui challenge le PSG. C’est bien beau d’avoir une équipe forte en France mais on a besoin d’autres bons clubs pour développer la Ligue 1 et pour avoir un championnat compétitif. Je pense que Marseille a extrêmement bien recruté et j’attends de voir ce que va donner cette équipe parce qu’on est très tôt dans le championnat. Il peut y avoir encore quelques bémols malgré tout. En tout cas ça part bien et je trouve que c’est normal qu’ils soient ambitieux et c’est très bien de le dire », a-t-elle affirmé. Prochain élément de réponse après la trêve avec une première grosse affiche au Vélodrome face à l’OGC Nice qui en permettra d’en savoir plus sur les véritables ambitions marseillaises cette année.