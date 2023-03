L’OM champion, Mohamed Henni fait paniquer le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vainqueur à Reims dimanche soir, l’OM est revenu à sept points du PSG, battu ce week-end par Rennes à domicile.

Une semaine après sa contre-performance à domicile contre Strasbourg (2-2), l’Olympique de Marseille a relevé la tête. Et comme souvent, c’est à l’extérieur que l’équipe d’Igor Tudor s’est imposée. Pour la huitième fois de suite, l’OM a gagné loin du Vélodrome et le succès de dimanche soir est une véritable performance car Reims était invaincu depuis 19 matchs. Grâce à un doublé d’Alexis Sanchez, les Olympiens ont fait tomber le club champenois (1-2), une victoire qui replace les coéquipiers de Pau Lopez à la deuxième place. Avec ce succès, l’OM revient par ailleurs à sept points du PSG, battu par Rennes plus tôt dans la journée de dimanche. De quoi une nouvelle fois croire à un improbable titre de champion de France selon Mohamed Henni. Sur YouTube, le supporter marseillais a en tout cas fait savoir qu’il croyait dur comme fer au titre de champion de France. Les Parisiens peuvent commencer à trembler…

L'OM champion de France, l'espoir renaît

« L’OM envoie un message au PSG, il ne faut pas avoir peur de le dire. L’OM joue le titre cette saison ! On joue le titre les gars, c’est possible, on a le droit de rêver avec la saison que l’on fait, on le mérite. On a envie de le gagner ce titre, les Parisiens ils n’en veulent pas, les joueurs sont en dépression là-bas, Messi est en dépression, Neymar est en arrêt maladie et Mbappé a déjà un pied à Madrid. On peut le faire… Quelle victoire de l’OM à Reims ! J’ai fait mes calculs et je vous assure que l’on peut être champion, il y a plein de possibilité pour cela » a indiqué Mohamed Henni avec toute la sagesse et l’objectivité qui le caractérise. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain devra retrouver un peu de stabilité et retrouver de l’élan durant les dix derniers matchs de la saison, sans quoi le club de la capitale se fera peur. Car l’OM est bien en embuscade même s’il est pour l’instant beaucoup trop tôt pour parler de titre.