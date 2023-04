L'OM champion de France, une légende de l'OL y pense

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est en pleine course pour le podium en Ligue 1. Les Phocéens devront se montrer réguliers pour sécuriser leur place en Ligue des champions la saison prochaine.

A Marseille, la tension monte en cette fin de saison. Les hommes d'Igor Tudor sont actuellement dauphins du PSG en Ligue 1 et comptent bien le rester. Pour cela, il leur faudra faire mieux que le RC Lens, que l'OM affrontera d'ailleurs dans quelques jours. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions est vitale pour le projet sportif et économique des Marseillais. Malgré les critiques ces dernières semaines, force est de constater que l'OM répond globalement présent cette saison en Ligue 1, avec tout de même 67 points après 32 journées disputées. Pour certains observateurs, Marseille pourrait aspirer à encore mieux que la deuxième place la saison prochaine en cas d'intersaison bien gérée. C'est en tout cas l'avis de Juninho.

L'OM peut viser beaucoup plus haut

⚪🔵 Juninho : "Avec deux, trois joueurs d'un niveau plus élevé, si l'OM ne bouge pas beaucoup l'effectif, je pense qu'ils peuvent faire encore mieux la saison prochaine." #RMClive pic.twitter.com/9JoYTcvDoD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 28, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, assurant que l'OM avait tout pour faire de grandes choses dans le futur. « Dans l'engagement, les matchs qu'ils font, si Lens termine deuxième et Marseille troisième, c'est normal aujourd'hui par rapport à ce que produit cette équipe de Lens. Par contre, si tu termines troisième, tu as la possibilité de jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si tu ne te qualifies pas, il faut revoir la saison bien sûr mais aujourd'hui, Marseille, mis à part cette élimination que l'on a déjà évoquée, les irrégularités pendant les compétitions européennes, j'aime la façon dont cette équipe joue et je l'ai déjà dit. J'aime l'intensité. Bien sûr qu'il manque certaines choses, certains gestes parfois mais ils jouent toujours à fond. Ce sont des choses que j'ai cherchés à donner à Lyon quand je suis revenu. Ils se donnent à 100% à chaque match. Si Marseille termine troisième avec Lens deuxième, c'est normal par rapport à la saison que l'on a vu (...). C'est pas toujours parfait mais avec deux, trois joueurs d'un niveau plus élevé, si l'OM ne bouge pas beaucoup l'effectif, je pense qu'ils peuvent faire encore mieux la saison prochaine », a notamment indiqué Juninho, confiant pour l'avenir des Marseillais. Reste à savoir quel sera le plan de Pablo Longoria l'été prochain lors du mercato, alors que l'avenir d'Igor Tudor n'est pas encore gravé dans le marbre.