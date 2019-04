OM : McCourt perd patience, ça chauffe pour Rudi Garcia !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a certainement abandonné ses derniers espoirs de Coupe d’Europe, en s’inclinant à domicile contre Nantes (1-2). Une contre-performance qui fait tâche, d’autant que le boss Frank McCourt était dans les travées du Stade Vélodrome. Et selon RMC, l’homme d’affaires bostonien, qui attend plus d’implication de la part de ses joueurs, n’était absolument pas satisfait de ce qu’il a vu. « Dans son entourage, on est peu loquace et on explique juste que McCourt "fera le bilan avec ses équipes en fin de saison et prendra des décisions s’il le juge nécessaire". McCourt s’interroge surtout sur les dépenses liées au recrutement » explique le média, avant d’évoquer l’avenir d’un Rudi Garcia ultra-menacé.

« Officiellement, McCourt a toujours confiance en "JHE". Et il répond que le dossier Rudi Garcia est d’abord du ressort de Jacques-Henri Eyraud. Le président de l’OM commence, justement, à avoir quelques doutes et à s’interroger sur la pertinence ou non de poursuivre avec Rudi Garcia comme entraîneur. Eyraud qualifiait de "mode détestable" cette faculté des supporters et journalistes à remettre en cause l’avenir d’un coach à la moindre contre-performance. Sa vision a évolué et le collier d’immunité accordé à Garcia n’est plus trop à la mode. "Eyraud ne soutient plus Garcia les yeux fermés. Le crédit de l’entraîneur est bel et bien entamé à ses yeux", reconnait un proche de "JHE" ». Autant dire que la situation se tend pour le coach marseillais, qui prépare néanmoins la saison prochaine comme si de rien était. En attendant d’être démis de ses fonctions ?