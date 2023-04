OM : Tudor le fait souffrir, il lui pardonne tout

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Arrivé l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a peu à peu imposé sa patte au sein de l’Olympique de Marseille. Avec brio vu qu’il fait maintenant l'unanimité auprès des joueurs et des suiveurs.

Igor Tudor a connu des débuts difficiles sur le banc de touche du club phocéen. Sifflé par une grande partie du public du Vélodrome en début de saison, l’entraîneur croate a ensuite fait taire tout le monde. Même si son OM a subi deux cuisants échecs contre Tottenham en Ligue des Champions puis face à Annecy en Coupe de France, Marseille réalise une très bonne saison en Ligue 1. Avec 67 points en 32 journées, Tudor est le premier entraîneur marseillais à compter autant de bons résultats pour ses débuts en championnat. Autant dire que l’ancien défenseur de la Juventus fait désormais l'unanimité à Marseille, et notamment dans son vestiaire. Cadre de l’OM cette saison, Samuel Gigot ne dit pas le contraire, même si le défenseur avoue que le style de jeu prôné par son coach est difficile à assumer pour un central.

« Il y a des jours où ça va payer et d’autres moins »

🎙 On a posé la question à Samuel Gigot : Tudor s'est-il adouci ?



🗣 "Personnellement je ne trouve pas (rires). On a bien assimilé ce qu'il voulait mettre en place, mais je ne pense pas qu'il ait spécialement changé." pic.twitter.com/uvVekq2ToT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 27, 2023

« Le plan de jeu de Tudor ? C'est vrai qu'il y a une prise de risque lorsque vous faites du marquage individuel, du un contre un sur tout le terrain. Surtout pour nous les défenseurs. On a eu un petit temps d'adaptation avec le coach au tout début, le temps de bien comprendre ce qu'il voulait mettre en place, de bien assimiler son système, ce qu'il voulait vraiment. Et après, on a montré qu'on a pu faire de très grands matchs. C'est sûr, il y a des jours où ça va payer et d’autres moins. Il y a aussi des équipes qui sont là pour nous embêter, parce qu'elles veulent gagner. On a bien assimilé ce qu’il voulait mettre en place. Je ne pense pas qu’il ait spécialement changé. Des petits ajustements, on a dû en faire parce que c'est important de garder un équilibre. On a vu sur la phase retour qu’on avait un petit peu de mal avec les contre-attaques adverses. Ils arrivaient à nous punir assez rapidement, donc c'est vrai que si ça monte d'un côté, on essaie un petit peu de resserrer. Mais notre manière de jouer, c'est toujours la même : aller presser très haut. Le plus important, c'est aussi les supporters. Quand ils viennent au stade voir du spectacle. Quand on regarde un match de l’OM, on ne s'ennuie pas, ça part dans les deux sens. Après, c'est sûr que c’est plus compliqué pour nous les défenseurs. Mais on s’accroche, on ne lâche rien. J’espère qu’on va bien finir cette saison et donner du bonheur à nos supporters », a expliqué, sur RMC Sport, le défenseur olympien, qui rêve de terminer deuxième du championnat pour retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine.