L’OM assommé dans le dossier William Saliba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu'au 30 juin prochain, William Saliba réalise une saison aboutie à l’Olympique de Marseille.

Taulier de l'arrière-garde de Jorge Sampaoli, le défenseur français formé à Saint-Etienne n’est malheureusement pour l’OM que prêté par Arsenal. En fin négociateur qu’il est, Pablo Longoria va logiquement faire le maximum pour tenter de conserver William Saliba à la fin de la saison que cela soit via un nouveau prêt ou un transfert à moindre coût. Mais les dirigeants d’Arsenal, qui ont certainement commis une erreur en prêtant une nouvelle fois William Saliba, vont bien finir par se rendre compte qu’ils disposent d’un joueur possiblement apte à évoluer en Premier League. Et selon les informations obtenues par le journaliste turc Ekrem Konur, il sera très difficile pour Marseille de conserver l’ancien défenseur de l’ASSE et de Nice à l’issue de la saison.

Cette fois, Arsenal veut garder Saliba

Et pour cause, Mikel Arteta aurait d’ores et déjà prévenu en interne les dirigeants d’Arsenal que William Saliba avait « un avenir » à Londres et qu’il serait donc peu probable que Marseille obtienne un nouveau prêt à l’issue de la saison. De plus, un transfert ne semble pas beaucoup plus envisageable alors que l’on parle d’un joueur valorisé à plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts. Le dossier William Saliba se complique donc pour l’OM alors que le joueur avait publiquement évoqué son avenir en conférence de presse il y a quelques jours. « J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça » expliquait-il sans trop en dire non plus. Reste maintenant à voir le rôle que Mikel Arteta souhaite confier à William Saliba la saison prochaine à Londres…