OM : L'OM ne se cache plus, l'objectif c'est le podium !

La saison dernière, l’Olympique de Marseille a atteint ses objectifs, malgré la déception de ne pas avoir accroché la troisième place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. A l’aube de l’exercice 2018-2019, les dirigeants phocéens espèrent forcément faire mieux. Et dans une interview accordée à l’AFP, Maxime Lopez n’a pas pratiqué la langue de bois. Pour le milieu de terrain phocéen, il est impératif d’arracher le podium pour que le Stade Vélodrome soit à nouveau le théâtre de grandes rencontres de Ligue des Champions.

« On a un peu un sentiment d'inachevé, on a certes réussi une p... d'épopée en Europe, mais au final on n'a pas attrapé la Ligue des champions. Ce n'était pas l'objectif premier, il faut être honnête, l'objectif était de faire mieux que l'année précédente, donc on a fait mieux. Mais surtout, la flamme s'est rallumée l'année dernière avec les supporters, c'est magnifique. Ce qu'on a vécu était exceptionnel. Mais ça veut dire que cette année ils vont être encore plus exigeants, il va falloir faire une grosse saison. Faire mieux que l'année dernière, c'est la 3e place. Il ne faut pas se cacher, ça va être l'objectif de la saison. On a envie d'aller chercher la Ligue des champions » a confié le milieu de l’OM. Pour cela, il faudra donc griller Monaco et/ou Lyon. Cela ne sera pas simple, mais la bataille s’annonce épique, les effectifs semblant, comme l’an passé, d’un niveau équivalent.