L'OM arnaqué au mercato, RMC a cru à une blague

Par Adrien Barbet

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a clairement ciblé le poste de latéral gauche pour être renforcé. Après plusieurs rebondissements, c'est finalement Ulisses Garcia qui a été recruté. Une mauvaise opération pour Polo Breitner.

Après plusieurs saisons passées en Suisse, au BSC Young Boys, Ulisses Garcia a franchi un cap dans sa carrière en signant à l'OM. Le latéral gauche était considéré comme une véritable référence à son poste au sein de la Super League. Avec les Young Boys, le joueur de 28 ans a remporté à 4 reprises le championnat ainsi que deux fois la coupe nationale. Un palmarès assez important. À Marseille, Ulisses Garcia va découvrir un club ambitieux, qui rêve de renouer avec les succès. Mais pour Polo Breitner, le club de la cité phocéenne a fait une terrible erreur en recrutant l'international avec La Nati (7 sélections). À l'occasion de l'émission l'After Foot sur RMC Sport, le spécialiste de la Bundesliga a donné son avis sur Ulisses Garcia et a expliqué qu'il n'était absolument pas un joueur de qualité et que ses nombreuses lacunes allaient bientôt être dévoilées au grand jour.

Ulisses Garcia déjà dézingué avant même de jouer

🇨🇭 @BreitnerPolo, qui a œil et des contacts avisés sur le championnat suisse, fait la critique de la nouvelle recrue marseillaise Ulisses Garcia : "Quand j'ai appris cela, je suis tombé. S'il était bon, il aurait quitté le championnat suisse depuis longtemps !" #RMCLive pic.twitter.com/nOU0lrTBgr — After Foot RMC (@AfterRMC) January 16, 2024

« Quand l’information est tombée, je suis tombé par terre. J’ai appelé mes contacts en Suisse pour savoir si c’était une blague ou pas. Il faut savoir ce qu'est le championnat suisse, c’est un championnat de seconde voire troisième zone dont les meilleurs jeunes partent très tôt et notamment en Bundesliga. Donc un joueur de 28 ans qui est bon dans ce championnat cela n’existe pas. S’il était bon, il aurait quitté le championnat suisse depuis longtemps ! On m’a dit c’est très bien pour lui, il multiplie par trois son salaire. Ulisses Garcia est certes très impressionnant physiquement mais il a des lacunes techniques assez importantes, mais aussi des lacunes tactiques toujours importantes à 28 ans. S’il est titulaire à l’OM, c’est que le club olympien est en seconde division. Soit il vient en tant que doublure et à la rigueur, je peux le comprendre, honnêtement il y a beaucoup mieux sur le marché des transferts, c’est une vraie surprise » a déclaré le journaliste qui, d'après ses contacts, peut affirmer qu'Ulisses Garcia sera un flop à Marseille et que les dirigeants phocéens vont regretter cette signature.