L'OM accélère au mercato, deux joueurs s'en vont

Par Guillaume Conte

L'OM va officialiser deux prêts prochainement, avec les départs désormais validés de Pol Lirola et Konrad De La Fuente.

L’état major marseillais l’a confirmé aux différents médias nationaux, Pol Lirola va quitter l’OM. Le latéral droit, pour lequel Pablo Longoria avait lourdement insisté pendant des semaines pour le faire venir de la Fiorentina l’été dernier après un prêt convaincant, n’a pas réussi à retrouver ses jambes et n’a été qu’un second couteau tout au long de la saison. Son départ ne faisait plus guère de doute, notamment après le recrutement de Jonathan Clauss. L’Espagnol va donc prendre la direction d’Elche, qui s’est positionné avec succès pour un prêt dont les détails n’ont pas été révélés. Lirola souhaitait tout de même rester cette saison et disputer la Ligue des Champions, mais il s’est fait expliquer que son rôle serait largement revu à la baisse et qu’il n’allait avoir aucun temps de jeu. Le club espagnol d’Elche va donc le récupérer dans les prochains jours.

Autre départ annoncé, celui de Konrad De La Fuente, qui n’a pas du tout convaincu la saison passée alors qu’il arrivait de la réserve du FC Barcelone. L’ailier américain ira tenter sa chance du côté de l’Olympiakos et ce sera également sous la forme d’un prêt. Un dégraissage demandé par la direction olympienne, même si cela ne rapporta pas un centime au club, en dehors de l’économie de salaire, ou au minimum d’une partie du salaire.