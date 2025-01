L'OM abasourdi, le transfert de Wahi en grand danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Coup de tonnerre dans le dossier Elye Wahi. Alors que tout semblait ficelé pour son départ à Francfort, on apprend ce mercredi de la presse allemande que l’OM n’a pas donné son feu vert pour le transfert de son attaquant.

Depuis plusieurs jours, le départ d’Elye Wahi est considéré comme acquis du côté de l’Olympique de Marseille. La presse allemande et française a évoqué un accord quasiment ficelé entre les deux clubs pour un total avoisinant les 25 millions d’euros hors bonus. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont même lancé la chasse au numéro neuf et multiplient les pistes pour compenser le potentiel départ de l'international espoirs français passé par Montpellier et Lens. Mais contre toute attente, on apprend ce mercredi soir que le départ d’Elye Wahi est encore loin d’être finalisé.

🚨🆕 Eintracht Frankfurt have submitted a written offer to Olympique Marseille for Elye #Wahi. The package, worth €20m, was rejected.#SGE currently have no plans to increase the offer. As of now, there is no agreement between the clubs, and the deal is not finalized. The Wahi… pic.twitter.com/QRebclmrHz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 22, 2025

Et pour cause, le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports dévoile sur son compte X que les dirigeants de l’Olympique de Marseille attendent encore un gros effort de la part du club de Francfort pour boucler l’opération. Car au final, l’accord est encore lointain dans la mesure où les Allemands n’ont pour l’instant pas été plus haut que 20 millions d’euros pour le transfert d’Elye Wahi, ciblé par Francfort afin de remplacer Omar Marmoush, dont le départ à Manchester City pour 80 millions d’euros est lui ficelé.

Elye Wahi à Francfort, aucun accord avec l'OM

Notre confrère l’affirme, la dernière offre de l’Eintracht pour l’attaquant marseillais était de 20 millions d’euros et elle a été refusée immédiatement par le club phocéen. Or, le dossier est dans une impasse et le transfert se retrouve aujourd’hui clairement menacé car Francfort « n’a pas l’intention d’augmenter son offre » selon Florian Plettenberg. Le journaliste conclue en expliquant que Francfort n’a pas totalement renoncé à Wahi. Mais preuve que le dossier est désormais mal embarqué, le club allemand explore en parallèle d’autres pistes. Contre toute attente, Elye Wahi pourrait donc rester à Marseille en ce mois de janvier. Une surprise et un revirement de situation comme seul le mercato peut nous en réserver.