EdF : L'OM fournisseur officiel des Bleus, ça faisait un bail

Dans : OM, Equipe de France.

Rassemblée pour affronter la Bulgarie et la Biélorussie lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France a un fort accent marseillais.

Pour les deux derniers matchs décisifs en vue d'une qualification pour le Mondial en Russie, Didier Deschamps fait confiance à un groupe plus ou moins habituel. Au sein de celui-ci, cinq joueurs de l'Olympique de Marseille se retrouvent puisque Jordan Amavi est venu rejoindre Rami, Payet, Mandanda et Thauvin à Clairefontaine mercredi après le forfait de Kurzawa. Décrié en ce début de saison, la formation phocéenne est pourtant la mieux représentée chez les Bleus, devant le PSG (4 joueurs), le Bayern, Arsenal et Tottenham (2).

Cette trêve internationale est exceptionnelle à Marseille puisque la France n'avait plus eu autant de représentants de l'OM pour des matchs qualificatifs depuis le 28 avril 1993, et un France-Suède (Barthez, Angloma, Boli, Sauzée et Deschamps). L'OM de 2017 fait notamment mieux que le Marseille de 1999, qui envoyait Blanc, Dugarry et Pires chez les Bleus. En espérant que Rami, Payet, Mandanda, Thauvin et Amavi auront le même destin que les champions du Monde 1998...