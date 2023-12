L'OM a son nouveau Diawara, cette légende est choquée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OM a enchainé un nouveau succès en Ligue 1 face à Clermont. Leonardo Balerdi aura fait une bonne prestation, saluée par Lucho Gonzalez.

Du beau monde était présent au Stade Vélodrome ce dimanche lors de la rencontre entre l'OM et Clermont. Les Phocéens n'auront pas fait le match de l'année mais auront néanmoins assuré l'essentiel, à savoir la victoire. Pour l'occasion, Dimitri Payet et Lucho Gonzalez étaient présents. Concernant l'Argentin, il n'a pas manqué de se faire copieusement applaudir. Aussi, il aura regardé avec attention le match de son compatriote Leonardo Balerdi. En zone mixte, l'ancien milieu de terrain de l'OM n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur l'ancien du Borussia Dortmund.

Lucho fan de Balerdi

Lucho González s’exprime sur Léo Balerdi 🇦🇷 : " C'est un grand joueur, avec beaucoup de futur, un international. C'est un mec comme Diawara. C'est le patron de la défense. " 😁 #OMCF63 | #TeamOM pic.twitter.com/iREYjCfriO — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 17, 2023

Devant les médias, Lucho a en effet félicité Balerdi, tout en le comparant à... Souleymane Diawara. « C'est un grand joueur, avec beaucoup de futur, un international. C'est un mec comme Diawara. C'est le patron de la défense », a notamment indiqué la légende phocéenne. De quoi bien évidemment fait plaisir à Balerdi, qui a alors réagi avec émotion : « C'est la légende. On a parlé un peu avant, et il m'a partagé son expérience ici. Aussi, quand il était champion, c'étaient des choses magnifiques. Je lui ai demandé ce qu'il a ressenti au moment du titre. Il m'a dit qu'il a ressenti beaucoup de plaisir. Que c'est un truc de fou de gagner un titre ici ». Si un titre parait totalement utopique en Ligue 1, l'OM pourra en revanche se rattraper en Coupe de France et qui sait, en Ligue Europa également. Lors de leur barrage des 1/16èmes de finale, les Phocéens seront aux prises avec le Shakhtar Donetsk. Pas un adversaire facile pour les Olympiens, qui devraient cependant se renforcer cet hiver lors du marché des transferts.