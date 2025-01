L'OM a son grand attaquant, De Zerbi sous le choc

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Apparu en toute fin de match contre Lille en Coupe de France, le jeune attaquant marseillais Robinio Vaz est entré à la mi-temps dimanche soir face à Strasbourg au Vélodrome. Et sa prestation a marqué les esprits.

Mécontent de la première mi-temps de ses joueurs, Roberto De Zerbi a procédé à deux changements dès la pause face à Strasbourg dimanche au Vélodrome (1-1). Le jeune attaquant Robinio Vaz, âgé de seulement 17 ans, a notamment été lancé dans le grand bain à la pointe de l’attaque en lieu et place de Neal Maupay. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant formé au FC Sochaux a marqué les esprits. Trois jours après avoir disputé cinq minutes contre Lille en Coupe de France, Robinio Vaz a cette fois joué 45 minutes et son entrée a changé le cours du match. Remuant sur le front de l’attaque, il a posé de gros soucis à la défense de Strasbourg et a notamment obtenu le penalty qui a permis à Mason Greenwood et à l'Olympique de Marseille d’égaliser.

De Zerbi est fan du phénomène Robinio Vaz

Après la rencontre, Roberto De Zerbi, déçu du résultat, a tout de même eu des mots très positifs pour son jeune attaquant, qui cartonnait avec la réserve dirigée par Jean-Pierre Papin avant de s’installer dans le groupe professionnel. « Robinio Vaz est un bon joueur. Neal Maupay a joué un bon match mais trois d’affilée en une semaine, il avait peut-être perdu un peu d’énergie mais c’est normal. Vaz pouvait nous donner plus d’énergie et je pense que ça a été un bon match pour lui. Je fais jouer ceux qui méritent le plus. Robinio a cette énergie, il est très fort, c'est un 2007. Il faut faire attention avec lui mais j'ai même hésité à le faire débuter » a commenté l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille, qui n’a jamais hésité à lancer de très jeunes joueurs dans le bain durant sa carrière et qui le confirme de nouveau à Marseille, où Bilal Nadir est de plus en plus utilisé et où Robinio Vaz devrait assurément s’imposer comme une solution en attaque dans les semaines à venir. Et si finalement, l’OM avait déjà dans ses rangs le successeur d’Elye Wahi, candidat à un départ lors de ce mercato hivernal et qui pourrait rejoindre Francfort, qui le courtise pour compenser le départ à venir d’Omar Marmoush à Manchester City.