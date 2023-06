L'OM a son entraîneur, Marcelino arrive à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est la fin probable d'un long suspense, mais après l'échec des négociations avec Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, l'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Marcelino. L'entraîneur espagnol va s'engager pour deux ans avec l'OM.

La fumée blanche est sortie au-dessus du Vélodrome dans la nuit de mardi à mercredi, puisqu’après une longue attente Pablo Longoria et Marcelino ont finalement trouvé un terrain d’entente. Sauf invraisemblable retournement de situation, l’entraîneur espagnol de 57 va s’installer sur le banc de l’Olympique de Marseille quelques semaines après le départ d’Igor Tudor. Même s’il avait d’abord pensé à Gallardo, puis à Fonseca, mais avait aussi un œil sur le cas Galtier, Pablo Longoria savait que Marcelino était une solution possible. Libre depuis son départ de Bilbao il y a un an, l’ancien joueur a déjà travaillé avec le patron de l’OM lorsque ce dernier était en poste à Valence. Et, les deux hommes n’ont jamais coupé les ponts depuis cette époque.

Marcelino et Longoria se connaissent et s'apprécient

Marcelino entraîneur de l'OM, la rumeur enfle https://t.co/kNEmEarjce — Foot01.com (@Foot01_com) May 31, 2023

Dès l'annonce du départ de Tudor, une semaine avant la fin du championnat de Ligue 1, Foot01 s'était fait l'écho des rumeurs qui envoyait Marcelino au poste d'entraîneur du club phocéen. Mais, le président de l'OM a d'abord tenté de convaincre Marcelo Gallardo de venir, pensant que l'ancien coach de River Plate était capable d'apporter de la folie au Vélodrome. L'Argentin ayant refusé, c'est Lille qui a dit non à un départ de Paulo Fonseca à l'OM. Et, même si mardi les rumeurs se sont intensifiées sur la possible venue de Christophe Galtier, l'entourage de Pablo Longoria a fait fuiter ces dernières heures que cette fois il n'y avait plus aucun doute à avoir. C'est bien le technicien espagnol qui était attendu d'ici à la fin de la semaine à Marseille afin de signer un contrat de deux ans. Cette fois, pas de problème à régler avec un club, Marcelino étant libre, l'Olympique de Marseille va pouvoir se mettre en état de marche à moins de deux semaines de la reprise de l'entraînement.