Harit n’y arrive plus, l’OM cible un Lensois

Par Eric Bethsy

En réflexion sur son recrutement estival, l’Olympique de Marseille pense à attirer un milieu offensif. Le club phocéen observe les performances du Portugais David Pereira da Costa, très en vue avec le Racing Club de Lens.

Pablo Longoria n’a pas besoin d’attendre le classement en fin de saison. Fidèle à sa politique, le président de l’Olympique de Marseille va sans doute opérer de nombreux changements dans l’effectif cet été. L’Espagnol et son conseiller Medhi Benatia ont sûrement commencé à identifier les postes à renforcer, peut-être avec une attention particulière sur l’entrejeu, ce secteur peu épargné par les blessures cette saison, et qui subit pas mal de critiques pour son manque de créativité.

Un nouveau concurrent pour Harit ?

Il est vrai que le spécialiste dans ce domaine précis, à savoir Amine Harit, ne répond pas souvent aux attentes. D’après le scout Bastien Cordoléani, l’Olympique de Marseille pourrait donc recruter un concurrent au poste de l’international marocain. Une piste du côté de Lens serait même déjà étudiée. « Les postes à renforcer cet été ? Pour moi, un gardien est la priorité des priorités, a estimé l’observateur marseillais dans le Talk Show du Phocéen. Dans un championnat de Ligue 1 aussi compact, avec aucune équipe qui se détache, c'est très important d'avoir un bon gardien qui te garde des matchs nuls quand tu es sur le fil. »

🔥🔥🔥 BUUUUUUUT !! Pereira da Costa et Lens profitent d'une grosse erreur du gardien adverse et ouvrent le score !



🔴🟡 Si on en reste là, Lens sera qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. pic.twitter.com/W1u0vWWV13 — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

« Ensuite, tout dépend du système, mais on va dire que si on part sur une défense à quatre, je vais prioriser un milieu de terrain avec un profil de créateur pour mettre en concurrence Amine Harit qui, à mon avis, en a besoin, ça ne va pas lui faire de mal, a poursuivi le scout. (...) Je vais donner une info à ce sujet. Je sais que l'OM, comme Monaco, suit de très près David Pereira Da Costa qui est dans ce profil-là. » Auteur de trois buts et autant de passes décisives en Ligue 1 cette saison, le milieu portugais de 23 ans est lié aux Sang et Or jusqu’en 2026.