L'OM a son buteur vedette, c'est une énorme surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pierre-Emerick Aubameyang étant officiellement parti de l'OM, Pablo Longoria est en quête d'un nouvel attaquant. Mais Roberto de Zerbi a déjà une idée très claire.

Le président de l'Olympique de Marseille l'a confié en marge de la présentation de Mason Greenwood, il espérait réellement pouvoir conserver Pierre-Emerick Aubameyang. Et cela même si ce dernier coûtait un peu plus de 7 millions d'euros par an à l'OM. Mais le buteur gabonais est finalement parti en Arabie Saoudite, et le club phocéen doit donc trouver une nouvelle machine à buts. Tandis que plusieurs noms circulent déjà à la Commanderie, on pense bien évidemment à Alexis Sanchez, libre depuis son départ de l'Inter, ou à Eddie Nketiah, qui semble prêt à quitter Arsenal, La Provence explique que du côté de Roberto de Zerbi on pense déjà à un autre joueur qui aurait l'avantage de ne rien coûter à l'Olympique de Marseille puisqu'il est déjà dans l'effectif actuel.

De Zerbi apprécie cet avant-centre de l'OM

Arrivé au dernier mercato d'hiver à l'OM en provenance de Norvège et plus précisément du FK Bodo/Glimt, Faris Moumbagna aurait déjà impressionné le nouvel entraîneur de Marseille. Souvent critiqué, et même raillé par Daniel Riolo avec qui il s'était escrimé à distance via les réseaux sociaux, l'avant-centre international camerounais de 24 ans est « très apprécié par Roberto de Zerbi » selon nos confrères qui suivent au quotidien l'actualité de l'OM. Il est vrai qu'avec huit titularisations toutes compétitions confondues sous le maillot du club provençal, Faris Moumbagna a marqué quatre buts et signés deux passes décisives. Seul problème pour Moumbagna, il n'a pas un nom clinquant et forcément, après avoir eu Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang au Vélodrome, les supporters marseillais attendent un profil plus spectaculaire pour venir planter des buts.

Depuis le début de la pré saison, Roberto De Zerbi apprécie beaucoup Faris Moumbagna.😏👊🏾@FCMarseille pic.twitter.com/TXSz0wv7pz — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) July 18, 2024

Aucune piste n'est donc totalement fermée, Pablo Longoria l'a d'ailleurs reconnu vendredi en conférence de presse, mais Faris Moumbagna a tout de même les faveurs de Roberto de Zerbi, ce qui n'est pas rien. L'entraîneur italien commence à connaître son effectif, et visiblement l'avant-camerounais lui a fait forte impression. De quoi tordre le cou à la réputation donnée par Daniel Riolo à Moumbagna dont le journaliste de RMC avait dit : « Dans un duo d’attaque, il peut être complémentaire, mais on n’est pas en train de parler d’un joueur de classe internationale. »