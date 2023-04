L'OM a été démoli par le PSG, Daniel Riolo accuse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En se contentant d'un match nul (0-0) dimanche soir à Lorient, l'Olympique de Marseille laisse la deuxième place au RC Lens, désormais seul dauphin du PSG. Du côté de l'OM, on semble caler au pire moment de la saison et Daniel Riolo a du mal à comprendre pourquoi.

En l’espace de deux matchs de Ligue 1, l’équipe d’Igor Tudor a perdu 4 points sur Lens, et en ce lundi de Pâques, l’OM se réveille à la troisième place du Championnat de France avec deux longueurs de retard sur le club nordiste après avoir concédé un triste nul à Lorient. Evidemment, rien n’est décidé puisque le week-end prochain les Lensois iront défier une équipe du PSG capable du pire comme du meilleur, tandis que l’Olympique de Marseille recevra au Vélodrome l’ESTAC, qui a déjà un pied en Ligue 2. Mais il n’empêche, les performances actuelles de l’OM étonnent tout le monde, l’équipe flamboyante d’il y a quelques semaines tirant désormais la langue. Pour Daniel Riolo, un match a été un tournant négatif pour l’équipe phocéenne, et pourtant il restera comme l’un des meilleurs souvenirs pour les supporters marseillais cette saison. Et le journaliste de RMC de dire précisément quand tout s’est déréglé.

OM-PSG en Coupe de France, le début de la fin

« Pour l’OM, la mécanique s’est cassée le soir de la victoire contre le PSG en Coupe de France. Ce soir-là, ils ont atteint une sorte de niveau d’excellence. Et derrière, même quand ils gagnaient, il n’y avait plus de magie et de percussion dans leur jeu, cette générosité qu’on avait mise en avant. Il ne se passe plus grand-chose dans leur jeu, tu ne fais plus que voir leurs individualités qui, à l’image de Nuno Tavares, s’emmêlent les pieds en permanence. Guendouzi a beaucoup baissé de niveau, Veretout et Rongier, ça ramassait tout et ça ne ramasse plus grand-chose. Même Tudor il semble avoir perdu la clé du jeu de l’OM. Clauss n’est plus là. Désormais, tout semble devoir tenir à un éclair d’Alexis Sanchez, c’est le seul qui fait la différence. Entre septembre et février, tout ce que faisait Marseille était cohérent, mais il était au maximum », explique, dans un premier Daniel Riolo, avant d’aller plus loin dans son analyse faite lors de l’After.

« Là maintenant, les mecs ne donnent plus tout. Là je me dis qu’il y a un souci, car c’est là qu’il faut être fort (…) Je veux bien les histoires des joueurs qui ne sont pas revenus du Mondial. On dit que Clauss a mal pris sa non-sélection avec l’équipe de France, ok très bien mais on est en avril, il va revenir à un moment ou pas ? Guendouzi, tout va bien, il va à la Coupe du Monde et participe à l’aventure, mais quand il revient il disparaît. C’est quoi l’histoire de ces mecs qui d’un coup ne sont plus au niveau. Une saison ça dure un an, pas trois mois. La saison se joue là et c’est là que l’OM baisse, la chance qu’ils ont c’est que Monaco, Rennes et Lille n’avancent pas. Mais bon si Lens perd au Parc et que l’OM gagne à domicile ça va s’inverser », relativise le journaliste de RMC, qui pense toujours que le club de Pablo Longoria peut obtenir la très précieuse deuxième place au classement de Ligue 1 et le billet automatique pour la Ligue des champions qui va avec.