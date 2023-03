L'OM a déjà un renfort pour la saison prochaine

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Gravement blessé lors du succès de l'OM à Monaco le 13 novembre dernier, Amine Harit est enfin sur le chemin du retour. Le Marocain a repris la course et les tests physiques. Mais, hors de question de le revoir sur un terrain cette saison.

Ce fut l'un des épisodes sombres de la saison de l'OM. Malgré le succès arraché dans les derniers instants à Monaco (3-2), la soirée du 13 novembre dernier avait été très triste pour les joueurs phocéens. Ils avaient été témoins de la grave blessure de leur coéquipier Amine Harit. Le Marocain s'était fait une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Sorti en pleurs, il avait dit adieu à une participation au Mondial 2022 et à la formidable aventure de sa sélection au Qatar. Sa grave blessure laissait craindre une très longue absence, fort heureusement le dribbleur marocain est sur le chemin du retour.

Harit ne reviendra que la saison prochaine à l'OM

En effet, comme l'informe le média Le Phocéen, Amine Harit a repris la course sous le contrôle du staff médical. Il a aussi réalisé des tests cardio qui se sont avérés très bons selon le média suiveur de l'Olympique de Marseille. De quoi faire espérer son retour prochain aux supporters marseillais. Toutefois, le club phocéen est contre le fait de revoir Harit sur les pelouses de Ligue 1 en cette saison 2022-2023.

L'OM ne se précipitera pas pour un joueur « ni en avance, ni en retard » dans son processus de rétablissement. Aucun risque ne sera pris avec Harit cette saison, ce qui veut dire qu'il reviendra au plus tôt la saison prochaine. Au club, on le considère même comme la première recrue estivale de l'OM. De toute manière, le club olympien n'a pas à se plaindre de son absence, ayant recruté son compatriote Azzedine Ounahi et l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi cet hiver pour le suppléer au milieu de terrain.