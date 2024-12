L'OM a déjà tout prévu pour ce joueur à 11ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Outre Ruben Blanco, annoncé sur le départ, l'Olympique de Marseille, l'OM pourrait également voir partir un joueur sur lequel Pablo Longoria et Mehdi Benatia fondaient de gros espoirs.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, les premiers mouvements devraient être dans le sens des départs du côté du Vélodrome. Depuis quelques jours, c'est Ruben Blanco qui est poliment poussé vers la sortie de la Commanderie, l'OM pensant avoir ce qu'il faut au niveau des gardiens de but. Mais l'autre dossier, beaucoup plus chaud, concerne Lilian Brassier, arrivé l'été dernier du Stade Brestois sous forme de prêt avec une option d'achat autour de 11 millions d'euros. Selon La Provence, cette option étant obligatoire ou presque, et son départ pourrait donc être rendu complexe par cette situation. Mais Tristant Rapaud, journaliste du quotidien marseillais, le confirme, le départ de Brassier n'est plus du tout un sujet tabou pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia après une première partie de saison ratée pour celui qui avait pourtant largement contribué à l'incroyable saison de Brest. Et une solution sera facilement trouvée si l'Olympique de Marseille obtient ce qu'il veut.

L'OM ne perdra pas d'argent dans le dossier Brassier

OM : Brassier viré, le téléphone de Longoria sonne https://t.co/7rjSztB33s — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2024

Le club phocéen est déterminé à obtenir les 11 millions d'euros qu'il doit payer au Stade Brestois si Lilian Brassier doit partir au mois de janvier. L'OM tient à faire de ce transfert une opération financièrement neutre, car dans un premier temps, il faudra lever l'option d'achat, et donc payer 11ME au club breton, avant de vendre le défenseur de 25 ans. Comme le confirme le média provençal, grâce aux excellentes relations entre Mehdi Benatia et Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, cette opération ne posera aucun problème, mais l'Olympique de Marseille doit désormais savoir si un club posera une telle somme dans les prochaines semaines pour faire venir Lilian Brassier. Rien n'est donc acté pour ce dernier, mais l'OM a déjà tout prévu si ce transfert doit se faire, Roberto De Zerbi ayant même déjà validé ce possible départ d'un défenseur au sein de son effectif. Ces derniers jours, plusieurs clubs, dont Nice, seraient venus aux renseignements, mais cela n'a pas réellement avancé.