L'OM a commis une énorme erreur avec sa liste UEFA

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a conservé ses chances de rejoindre le dernier carré de l'Europa League après le match aller à Benfica. Cependant, l'effectif de l'OM est de plus en plus réduit, la liste envoyée à l'UEFA a été mal faite.

Il est toujours facile de réécrire l’histoire, mais à force de multiplier les opérations au mercato, que ce soit les transferts, les prêts, les retours de prêts, l’Olympique de Marseille se retrouve fort dépourvu au moment où jamais le club phocéen n’a semblé aussi proche d’un possible exploit européen. Car au moment d’expédier au service de l’UEFA sa liste de joueurs pour l’Europa League en février dernier, Pablo Longoria en accord avec l’entraîneur de l’époque, Gennaro Gattuso, a ajouté dans la liste Quentin Merlin, Faris Moumbagna et Luis Henrique, revenu de Botafogo.

Et surtout, il n’a pas mis Jean Onana, Ulisses Garcia et Pape Gueye. Et si à cela, on ajoute les départs de Vitinha et de Renan Lodi en Arabie Saoudite, l’OM a désormais 21 joueurs à sa disposition, là où Lille et le PSG ont 24 joueurs, Marseille ayant en plus été sanctionné, car n’ayant pas assez de joueurs formés au club dans sa liste. De plus, l’UEFA ne permet que trois changements par rapport à la liste initiale et c'est ainsi que le piège s'est refermé.

L'OM pénalisé par sa gestion du mercato et des jeunes

Résultat, deux mois plus tard, les choix faits en févriers semblent totalement ratés, notamment parce que Luis Henrique ne met plus un pied devant l’autre. Et il a été retenu dans la liste juste parce qu’il avait rendu une bonne copie face à Monaco, alors que l’OM avait clairement plus besoin de monde en défense qu’en attaque. Ainsi, tandis qu’Ulisses Garcia regardera ses coéquipiers dans les tribunes du Vélodrome, jeudi prochain contre Benfica, Jean-Louis Gasset devra trouver une solution en l’absence sur blessure de Quentin Merlin, Jonathan Clauss et Amir Murillo.

Comme le rappelle La Provence ce samedi, tandis que l’on se demande quelle défense pourra aligner l’Olympique de Marseille face au club portugais, Pablo Longoria a lui mis toute la pression de cette liste sur l’ancien entraîneur italien…et sur l’incapacité de l’OM à former des jeunes joueurs. « La liste de 23 ? C’est une décision purement technique du staff. On est limité, car on n’a pas assez de joueurs formés au club », a justifié le président de Marseille. Il ne faudrait pas que tout cela finisse par coûter cher sportivement au club phocéen.

La liste de l’OM en Europa League

Lopez, Blanco, Balerdi, Gigot, Mbemba, Meïté, Merlin, Soglo, Clauss, Murillo, Kondogbia,, Vétérout, Ounahi, Harit, Rongier, Sarr, Luis Henrique, Correa, Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang