L'OL s'offre la cellule de recrutement de l'OM, Marseille tremble

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a beau être dernier de Ligue 1, le club de John Textor continue à se réinventer. Après des changements majeurs cet été, la cellule de recrutement de l'OL s'offre un nouveau lifting.

Succeseur de Bruno Cheyrou au poste très important de patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais, Matthieu Louis-Jean, chouchou des supporters sur X, souhaite placer ses hommes afin de pouvoir disposer d’une organisation optimale lors des prochains marchés des transferts. Avec la bénédiction de John Textor, qui a validé tout cela la semaine passée lors de son séjour dans la capitale des Gaules, la cellule de recrutement va intégrer trois nouveaux membres, annonce L’Equipe. Il s’agit de Mathieu Seckinger, Omar Sciolla et Thomas Maurin, ce dernier quittant son poste à Clermont Foot pour rejoindre l’OL. Point commun de ces trois spécialistes du scouting, ils ont déjà travaillé à l’Olympique de Marseille, où Matthieu Louis-Jean était en poste avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais, il y a quelques mois.

L'OL s'offre l'OM et ça inquiète à Marseille

Du côté des suiveurs de l'Olympique de Marseille, on est clairement dépité de voir que l'OL est ainsi venu faire ses emplettes sans que Pablo Longoria bouge une oreille. « Incroyable, l'OL devient l'une des meilleures cellules de scouting de ce pays. Maintenant la clé de tout ça, c'est de savoir si Textor et le futur président leur laissera de l'espace. C'est pour cela que la plupart sont partis de l'OM et c'est une condition primordiale pour la réussite des opérations (...) Je suis tout à fait persuadé, et je le sais également, qu'ils sont partis par manque de latitude dans leur travail. La condition sine qua non de la réussite d'une cellule de scouting : la répartition de la compétence et la latitude laissée aux protagonistes. Avec l'arrivée de ces garçons de qualité, faisons un constat à l'OM. Seckinger, Louis-Jean, Charier, Sciolla, Maurin étaient tous à l'OM et c'est la fine fleur de ce qu'il se fait en France. Sont tous partis, et j'espère que ça alertera sur la façon de travailler du club », écrit, sur X, Marwan Belkacem, spécialiste de l'OM.