L'OL moins sexy que Rennes et l'OM, terrible mercato

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a plus gagné le moindre titre depuis 11 ans et les supporters commencent à trouver le temps long. Pour viser une couronne, l'OL doit se renforcer, et le problème est que désormais le club de John Textor est moins attirant qu'avant.

Pendant longtemps, Jean-Michel Aulas a fait hurler de plaisir les Gones en se moquant des fans stéphanois, lesquels étaient toujours dans la nostalgie lorsqu'il s'agissait d'évoquer leur palmarès. Mais, au rythme où vont les choses, il se pourrait bien que les supporters lyonnais subissent la même humiliation de la part de leurs rivaux. Ce dimanche, Le Progrès rappelle que cela fait onze longues années, et une Coupe de France, que le club rhodanien n'a plus rien gagné. Cela se paie au prix fort, même au mercato, car signer à Lyon n'est plus synonyme de réussite comme le répète un ancien joueur, titré à plusieurs reprises sous le maillot de l'OL.

L'OL a du mal à attirer certains joueurs

Sidney Govou, qui a gagné sept titres de Champion de France avec l'Olympique Lyonnais, avait déjà souligné l'attractivité moindre de son club de coeur. Et dans le quotidien régional, il remet cela. « Les supporters lyonnais ne l’admettent pas, mais c’était une réalité. Lyon a certes toujours l’image d’un grand club avec une vue mondiale, beaucoup plus que Rennes, mais cela ne suffit plus. Plus encore qu’à Marseille, qui demeure attirant pour les joueurs, l’OL doit avoir des résultats pour séduire et ne peut plus seulement compter sur son nom, son passé (...) On peut comprendre que le club a eu d’autres priorités depuis quelque temps, avec la construction du stade, et tout ce qui a été bâti autour, avec le processus de vente aussi, qui a pris du temps, mais il faudra que ça revienne vite, parce que l’activité principale de l’OL doit rester le football », rappelle l'ancien attaquant de l'OL. Il est vrai que là où l'OM a recruté Geoffroy Kondogbia et Rennes s'est offert Enzo Le Fée et Ludovic Blas, Lyon a recruté Clinton Mata et Skelly Alvero. Même si ces deux joueurs ont du talent, cela ressemble tout de même à un pari à pas cher, l'OL ayant mis 5 millions d'euros sur chacun des deux renforts.