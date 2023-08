L’OL en rêvait, ce buteur est la priorité de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de l’OL au mois de janvier, Wilson Isidor pourrait revenir en Ligue 1 cet été mais du côté de l’OM, qui souhaite le recruter en cas de départ de Cengiz Ünder ou de Ruslan Malinovskyi dans les jours à venir.

Pablo Longoria a répété lundi après-midi en conférence de presse que sauf au poste de latéral droit, l’Olympique de Marseille était au complet. En cas de départ en revanche, de nouvelles arrivées ne sont pas à exclure. Dans le secteur offensif, le doute entoure l’avenir de Ruslan Malinovskyi et de Cengiz Ünder. L’international ukrainien est ciblé par le Besiktas et le Torino tandis que le Turc, un temps très proche d’un transfert à Fenerbahçe, est toujours à l’OM et figure dans le groupe olympien pour le déplacement au Panathinaïkos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wilson Isidor (@wilsonisidor21)

Le transfert de l’un de ces deux joueurs reste fort probable et Pablo Longoria s’active pour recruter un joueur offensif afin de compenser le départ à venir. Le nom d’Alexis Sanchez est sur toutes les lèvres à Marseille depuis le mois de juin mais selon les informations de L’Equipe, Wilson Isidor est la priorité du board de l’Olympique de Marseille. Auteur d’une saison pleine au Lokomotiv Moscou en 2022-2023 avec 10 buts et 5 passes décisives, l’attaquant français de 23 ans présente le profil idéal aux yeux des dirigeants olympiens.

Wilson Isidor piste n°1 de l'OM en attaque

Et pour cause, il est capable d’évoluer dans l’axe de l’attaque mais sa zone préférentielle se situe dans le couloir gauche. Cela tombe bien, c’est dans ce secteur que l’OM cherche un renfort car Harit et Ounahi ne sont pas de vrais ailiers tandis que Sarr préfère jouer à droite et Ndiaye dans l’axe. Tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Wilson Isidor pourrait rapidement faire l’objet d’une offre de transfert sec de la part de Marseille. Le club phocéen devra néanmoins faire vite car l’attaquant de 22 ans est la cible d’autres clubs en Europe et plus précisément en Ligue 1. Qui sait, Lyon est peut-être toujours sur les rangs alors que Laurent Blanc veut le renfort d’un ailier d’ici la fin du mercato.