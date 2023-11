L’indésirable devient sauveur, l’OM n’a plus le choix

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Affaibli par la blessure de Valentin Rongier, qui va manquer plusieurs mois de compétition, l’Olympique de Marseille devra trouver des solutions. En attendant une éventuelle arrivée pendant le mercato hivernal, le club phocéen compte sur le retour de Pape Gueye, dont la suspension prendra fin dans quelques semaines.

L’Olympique de Marseille pourrait terminer l’année civile sans son capitaine. Victime d’une entorse à un genou, Valentin Rongier devrait manquer deux à trois mois de compétition. Un gros coup dur pour le milieu de terrain en larmes au moment d’apprendre la mauvaise nouvelle aux côtés de Gennaro Gattuso. « Il était désespéré, il s'est blessé, mais la première chose qui est sortie de sa bouche, c'est qu'il pleurait car il ne pouvait pas aider l'équipe », a raconté l’entraîneur marseillais, lui aussi affecté par cette longue absence.

Gueye attendu avec impatience

La blessure de Valentin Rongier le prive d’un atout important, voire indispensable dans un secteur où les solutions ne sont pas si nombreuses. Si Jordan Veretout reste un élément fiable dans l’entrejeu, le coach italien devra espérer que Geoffrey Kondogbia ne repasse plus par l’infirmerie. Et que l’international marocain Azzedine Ounahi retrouve un bon niveau. Autant dire que le technicien et ses dirigeants pensent déjà au mercato hivernal. Mais en attendant, l’Olympique de Marseille compte surtout sur le retour de Pape Gueye. Rappelons que le milieu de 24 ans purge une suspension de quatre mois suite à son précontrat non respecté à Watford en 2020.

La fin de sa sanction approche et devrait lui permettre d’effectuer le déplacement à Lorient le 10 décembre, soit juste après l’Olympico reporté au 6 décembre. Un retour important pour le club phocéen, d’autant que l’international sénégalais, performant pendant son prêt au FC Séville la saison dernière, puis pendant la préparation estivale, donne toujours satisfaction à l’entraînement. Y compris via sa bonne humeur dans le groupe, précise RMC. Pape Gueye est donc très attendu, lui qui était poussé vers la sortie il y a quelques mois.