L'ex du PSG Lucas Digne à l'OM, il répond à la rumeur

Par Corentin Facy

Une rumeur envoyant Lucas Digne à l’OM a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Mais il n’y a pour l’instant aucun contact entre le défenseur d’Aston Villa et le club olympien.

Roberto De Zerbi aimerait renforcer son effectif lors du mercato hivernal et l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a clairement identifié le secteur défensif comme le principal chantier du mois de janvier. Plutôt satisfait par son milieu de terrain et son attaque, le coach italien est en revanche plus dubitatif en ce qui concerne la qualité de ses défenseurs. Dans un monde idéal, Roberto De Zerbi aimerait faire venir un latéral droit, un défenseur central et un latéral gauche. Pour venir concurrencer Quentin Merlin, une rumeur inattendue a alimenté les réseaux sociaux ces dernières heures.

L’OM serait intéressé par Lucas Digne, titulaire à Aston Villa et de retour en Equipe de France fin 2024. Une piste très ambitieuse avec un joueur solidement installé en Premier League et sous contrat avec les Villans jusqu’en juin 2026… qui n’a pas vraiment de sens selon Bryan Bellardant. Sur son compte X, le journaliste du Télégramme a fermement démenti l’information selon laquelle l’Olympique de Marseille négocie le transfert de Lucas Digne en ce mois de janvier.

La rumeur Lucas Digne déjà démentie

« Pas de discussions entre Lucas Digne et l’OM. Malgré les rumeurs, il n’y a pour le moment pas de discussions entre Lucas Digne et Marseille selon son agent » a fait savoir notre confrère. La piste du numéro 12 d’Aston Villa n’est donc pas d’actualité pour le club olympien, même si son arrivée aurait évidemment comblé Roberto De Zerbi et les supporters marseillais au vu de la qualité du joueur. A priori, il ne faut pas compter sur un renfort de cette stature au poste de latéral gauche, où Quentin Merlin a bien terminé l’année 2024. A ce poste, la piste la plus chaude mène à Nicola Zalewski, en fin de contrat en juin prochain et pour qui un transfert cet hiver est possible en raison des excellentes relations entre l’AS Roma et l’Olympique de Marseille.