L'Arabie Saoudite sur un énorme coup, la Vente OM moquée

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM aux investisseurs de l'Arabie Saoudite se fait discrète ces derniers temps. Pourtant, cela bouge sérieusement... en Angleterre.

18 mois plus tard, Newcastle pourrait enfin être racheté. Propriétaire emblématique du club du nord de l’Angleterre, Mike Ashley, lassé par les critiques, a décidé de mettre son bien en vente après 14 ans de propriété. L’homme d’affaire connu comme le roi des magasins de sport avait trouvé un accord avec des repreneurs d’Arabie Saoudite début 2020, mais le deal avait échoué pour une raison surprenante. En effet, le diffuseur de la Premier League à l’étranger, BeIN Sports, avait menacé de remettre en cause son contrat en raison du lien entre les repreneurs Saoudiens et le piratage de ses programmes par le plus gros système existant, nommé BeoutQ, et qui permet depuis des années aux Saoudiens de voir les retransmissions de BeIN, une chaine qatarie, sans payer et sans en avoir les droits. Cette guerre sur fond diplomatique est en train de se terminer, avec un premier accord trouvé mercredi qui compte rétablir une concurrence saine dans ce domaine à partir de début janvier 2022. Résultat, le rachat de 80 % des parts de Newcastle par le PIF, le fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite, est de nouveau sur la table et pourrait rapidement se faire.

La Vente de l'OM, ça en est où ?

Bizarre on m’avait dit qu’ils venaient à Marseille ?? 🤔🧐🤨 #VenteOM https://t.co/cItDSzkLPL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 6, 2021

Ce fonds public saoudien est bien connu en France, et notamment dans le sud, car c’est l’organisme plusieurs fois annoncé comme le futur acheteur de l’OM dans l’énorme dossier de la #Vente OM. Son président, Mohamed Ben Salmane, est souvent annoncé par les rois du scoop comme le prince héritier désirant s’offrir le club provençal et en faire un géant d’Europe. Cela même si un autre prince saoudien, Al-Walid ben Talal, est aussi cité dans le projet du rachat du club phocéen. En tout cas, c’est donc en Premier League que la famille royale d’Arabie Saoudite se dirige, là où se trouve la meilleure exposition, et déjà les voisins des Emirats Arabes Unis. De quoi glisser quelques tacles à ceux qui entretiennent le mirage de la vente de l’OM auprès des supporters, ce que Nabil Djellit s’est empressé de faire, avec une référence à peine voilée aux informations de son ancien collègue à La Chaine L’Equipe Thibaud Vézirian. « Bizarre on m’avait dit qu’ils venaient à Marseille ?? », a chambré le journaliste, rapidement relayé par des messages plus vindicatifs sur ceux qui sont agacés, dans un sens ou dans l’autre, par ces bruits de couloir jamais confirmés sur le rachat de l’OM.