L’Ajax repousse l’OM et affiche le prix pour Rulli

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les négociations ont débuté entre l'OM et l'Ajax pour Geronimo Rulli, et ce ne sera pas si facile que Pablo Longoria pouvait le penser au départ.

Toujours en quête d’un gardien, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes. Pour la simple et bonne raison que plusieurs gardiens sont désormais demandés, le portier réserviste Ruben Blanco s’étant blessé contre Sunderland. Mais si Geronimo Rulli est suivi, c’est plutôt pour être le numéro 1 à priori. L’OM est déjà entré en contact avec l’ancien dernier rempart de Montpellier, avec des retours très positifs. Le club phocéen va désormais devoir trouver un accord avec son club actuel, l’Ajax Amsterdam. A priori, cela ne devrait pas poser de soucis comparables avec les discussions compliquées avec Arsenal pour faire signer Eddie Nketiah par exemple. En effet, le club néerlandais est prêt à laisser partir son gardien argentin contre une somme estimée entre 3 et 4 millions d’euros selon L’Equipe. Mais ça, c’est la version française des informations sur ce transfert.

L'Ajax plus gourmand que prévu

⏳Olympique Marseille kan #Ajax verlossen van kapitale salaris Geronimo #Rulli (32)

💰Argentijnse keeper verdient 4 miljoen euro bruto per jaar.

✍️ huidige contract loopt tot medio 2026.

❌ eerste Franse bod komt nog niet in buurt vraagprijs van 8 miljoen.https://t.co/px5hLqZ7zN — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 5, 2024

De son côté, le Telegraaf, qui suit de près les informations du club néerlandais, évoque une première offre refusée de la part de l’Ajax. Pour la simple et bonne raison que l’Ajax demande 8 millions d’euros pour céder son gardien. Un montant supérieur à ce qui était prévu mais qui ne mettra pas les finances de l’OM dans le rouge, Pablo Longoria ayant dépensé bien plus gros cet été. A 32 ans, Rulli n’est pas vraiment courtisé en Europe, et cela même s’il est le gardien numéro 3 de la sélection argentine. De plus, l'Ajax trouve son salaire de 4 ME par an encombrant, et ne sera donc pas contre son départ alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Tout pourrait donc se mettre en place pour ce dossier resté caché pendant longtemps, mais qui a l’avantage de pouvoir se décider très rapidement. Car Marseille reprend le championnat dans 10 jours et n’a pour le moment aucun gardien à se mettre sous la dent.

La piste a en tout cas été validée par Roberto De Zerbi, même si elle fait moins rêver les supporters marseillais que certains noms prestigieux évoqués un peu plus tôt cet été.