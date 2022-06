Konrad fait saliver l'Espagne, jackpot pour l'OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria tentait un gros pari en misant 3 millions d’euros sur Konrad de la Fuente, cantonné à l’équipe réserve au FC Barcelone.

Après un début de saison en fanfare, l’ailier gauche de 19 ans est vite rentré dans le rang. Ses statistiques sur l’ensemble du championnat sont décevantes avec seulement deux passes décisives en Ligue 1. Malgré les chiffres, Konrad de la Fuente reste un joueur sur lequel Pablo Longoria et Jorge Sampaoli fondent beaucoup d’espoir pour l’avenir, car l’ancien Barcelonais a démontré lors des premières journées de Ligue 1 qu’il avait le niveau pour martyriser les défenses de Ligue 1, celles de Montpellier ou encore des Girondins de Bordeaux peuvent en témoigner. Les bonnes prestations de Konrad de la Fuente d’août à octobre ont d’ailleurs tapé dans l’œil du Bétis Séville à en croire les informations du Mundo Deportivo.

Konrad de la Fuente ciblé par le Bétis Séville

Le journal espagnol rapporte dans son édition du jour que le Bétis Séville, qui disputera l’Europa League la saison prochaine, est très intéressé par le profil de Konrad de la Fuente. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, l’ex-attaquant du FC Barcelone est sollicité et cela est tout de même une surprise dans la mesure où il n’a plus joué avec Marseille depuis de longues semaines en raison d’une blessure au genou et d’une opération qui l’a privé de la fin de la fin de saison. Reste maintenant à voir si le Bétis Séville fera une offre à Pablo Longoria pour s’attacher les services de Konrad de la Fuente au mercato. Ce qui est certain du côté de l’OM, c’est que l’on ne bradera pas un joueur au potentiel certain et qui n'a pas encore eu le temps de faire étalage de tout son talent. Après avoir recruté Konrad pour 3 millions d’euros au mercato, Marseille ne négociera sans doute pas un départ de son ailier américain pour moins de 6 à 8 millions d’euros. C’est donc une belle bascule financière que pourrait réaliser l’OM si l’intérêt du Bétis Séville venait à se confirmer.