Jul plutôt que Galtier, ça chauffe à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un entraîneur après la démission d'Igor Tudor, l'Olympique de Marseille a un point commun avec le PSG. En effet, les deux clubs entament le mercato sans savoir qui sera sur le banc la saison prochaine. Mais ce n'est pas le seul point commun.

Pablo Longoria et Javier Ribalta entament plusieurs semaines d’un boulot énorme, puisque le mercato vient officiellement de commencer. On le sait, le patron de l’OM est du genre très actif sur le marché des transferts, avec encore une fois l’obligation de trouver un entraîneur. Plusieurs noms circulent pour succéder à Tudor, et depuis 48 heures l’hypothèse de voir Christophe Galtier passer du Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille prend de l’ampleur. Et c’est peu dire que sur les réseaux sociaux les supporters phocéens ne sont pas du tout emballés à l’idée de voir celui qui est né à Marseille, a joué pour l’OM et en a été un des adjoints revenir après son rapide passage dans la capitale. Et même si tout cela n’en est qu’au stade des rumeurs, un fan phocéen a lancé un sondage pour avoir l’avis des abonnés du Vélodrome.

Jul a lâché 600.000 euros pour l'OM

But de ce sondage, savoir qui de Christophe Galtier ou de Jul ferait un meilleur entraîneur pour l’Olympique de Marseille. Et à 83,5%, c’est le rappeur qui a été élu par les supporters de l’OM pour venir diriger le club. Bien évidemment, il s’agit d’un sondage, surtout ironique, qui veut surtout pointer du doigt le fait que l’énorme majorité des supporters de l’OM ne veut pas de celui qui à ce jour est toujours officiellement l’entraîneur du PSG. Concernant Jul, son implication à l’Olympique de Marseille s’est concrétisé cette année par un contrat de sponsoring. Lors des 20 derniers matchs de la saison 2022-2023, les joueurs de l’OM ont évolué avec le logo du label de l’artiste sur la manche des maillots phocéens. Pour cela, Jul aurait payé 600.000 euros.