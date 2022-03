Jorge Sampaoli est prévenu, il va faire imploser l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La situation d'Arek Milik a l'OM continue de provoquer tension et incompréhension, avec l'obstination de Jorge Sampaoli de s'en passer régulièrement.

Très décevant en Europa League, éliminé en Coupe de France, l’OM sauve pour le moment sa saison avec sa deuxième place en Ligue 1. La position est idéale derrière le PSG, mais les prestations ne sont au niveau attendu. Marseille a déjà connu ça, sous Elie Baup ou Rudi Garcia, mal jouer et atteindre les objectifs suffit ensuite pour parler de saison réussie, car l’histoire retient surtout le classement. Mais Jorge Sampaoli est un entraineur à poigne, avec des exigences élevées, et cela a eu le don de créer de grosses attentes au niveau du jeu. Ces dernières semaines, c’est donc plus compliqué et les performances, même lors des larges victoires face à Qarabag, puis contre Clermont et Troyes, laissent les supporters sur leur faim.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Surtout que la gestion des joueurs interpelle. L’entraineur argentin fait sa composition d’équipe comme il l’entend, mais voir Arkadiusz Milik squatter régulièrement le banc de touche demeure un incroyable gâchis aux yeux de Denis Balbir. Le commentateur, dans sa chronique sur But, estime que l’OM se prive d’un buteur de grande classe, qui répond toujours présent quand il est sollicité ces derniers mois. Et cela va finir par mettre tout le monde sur les nerfs, tant l’ancien du Napoli a du mal à comprendre lui aussi les choix de Sampaoli.

Milik, de la trempe de Drogba et Gignac

« Aujourd'hui, ce qui est sûr c'est que le discours de Jorge Sampaoli est difficilement audible. Peut-être qu'il dit certaines choses pour piquer ses joueurs mais, concernant Arkadiusz Milik par exemple, je ne comprends pas... Comment peut-on critiquer un joueur qui n'est pas content de sortir en premier alors qu'il vient de marquer deux buts et souhaite faire plus ? C'est encore plus difficile à entendre dans le contexte marseillais. A l'OM, cela fait de longues années, depuis les Didier Drogba ou André-Pierre Gignac, qu'on attend un grand buteur. Marseille a la chance de disposer d'un joueur de calibre international : on le met sur le banc de temps en temps, il marque quand il est titulaire, il marque quand il entre en joker, il fait tout ce qu'il peut pour le maillot... Le traiter comme ça, c'est mal le récompenser et, quand on récompense mal les gens, il y a un sentiment d'injustice qui nait. Il faut être extrêmement vigilant à ça car cela peut coûter des points », a expliqué Denis Balbir, persuadé qu’il faut faire jouer Milik maintenant qu’il a retrouvé la forme, alors qu’un bras de fer s’installer par presse interposée entre les deux hommes.