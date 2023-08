Joaquin Correa fonce vers l'OM, l'Inter négocie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Fabrizio Romano a subitement réveillé les supporters de l'Olympique de Marseille en annonçant que Pablo Longoria négociait avec l'Inter pour faire venir à l'OM Joaquin Correa, l'attaquant argentin de Milan.

Le monde du football est petit et si le scénario dévoilé par Fabrizio Romano se confirme, alors Pablo Longoria pourrait avoir réussi un tour de passe-passe assez prodigieux. Un an après avoir négocié avec les finalistes malheureux de la Ligue des champions la venue d’Alexis Sanchez, laissé libre par l’Inter, le président de l’OM a renoué le contact avec le club italien afin d’aboutir à un accord pour la venue de Joaquin Correa à Marseille. Souvent cité comme une cible prioritaire du Bétis Séville, l’international argentin de 29 ans formé à l’Estudiantes ne serait en fait plus sur les tablettes du club andalou, laissant ainsi la voie libre au club phocéen. Et l’histoire ne s’arrête pas là.

Correa à l'OM, Alexis Sanchez de retour à l'Inter ?

Olympique Marseille have opened talks with Inter over Joaquin Correa deal — negotiations ongoing while he’s not top target for Real Betis, as @MatteMoretto reported 🔵⚪️ #OM



⚫️🔵 Inter have already discussed with Alexis Sánchez over free transfer deal if Correa leaves the club. pic.twitter.com/XQgD4pWTwj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023

Car dans un étonnant come-back, si Joaquin Correa quitte l’Inter pour l’OM, alors Alexis Sanchez devrait s’engager pour une saison et un salaire de trois millions d’euros avec le club de Milan qu’il avait quitté en 2022 pour signer à Marseille. Chez les Nerazzurri, l’attaquant argentin, passé également par le FC Séville, la Sampdoria et la Lazio, a encore deux ans de contrat. La saison passée, Joaquin Correa n’a marqué que 4 buts et signé 3 passes décisives sous le maillot de l’Inter, n’étant que très rarement titulaire, et ayant connu un souci musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant plus d’un mois. En rejoignant l’Olympique de Marseille, l’Argentin pourrait se relancer, avec en plus une participation assurée à l’Europa League. Il faut désormais que les deux clubs s'entendent, mais Pablo Longoria et Javier Ribalta sont plutôt doués pour cela, la valeur de l'attaquant étant estimée à 12 millions d'euros. Selon un autre journaliste italien, Gianluigi Longari, ce transfert, s'il se réalise, sera a titre définitif.