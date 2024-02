Jean-Louis Gasset en attendant Galtier à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée du divorce avec Gennaro Gattuso, les dirigeants de l'OM devraient faire un choix rapide, mais étonnant, pour diriger leur club jusqu'à la fin de la saison.

L'actualité de l'Olympique de Marseille s'emballe d'un seul coup, puisque l'on a appris coup sur coup le départ de Gennaro Gattuso après seulement quelques mois comme entraîneur du club de Frank McCourt, puis le choix que Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour le remplacer. Car du côté de L'Equipe, on affirme que la nuit a été très active du côté des deux têtes pensantes de l'OM suite à la défaite en Bretagne. On avait vu Longoria et son conseiller sportif s'entretenir très longuement près du bus marseillais au stade Francis-Le Blé et à priori les deux hommes ont fait un choix.

Pour succéder d'urgence à Gennaro Gattuso, l'Olympique de Marseille devrait désigner Jean-Louis Gasset, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire après un début de CAN 2024 désastreux. Mais l'ancien adjoint de Laurent Blanc ne serait là que pour finir la saison 2023-2024 et tenter de sauver les meubles, au moment où l'OM pointe à la neuvième place du classement de Ligue 1 à huit points de Lille, quatrième.

Gasset à l'OM, ça serait la grosse surprise

Ensuite, les dirigeants marseillais souhaitent convaincre Christophe Galtier de quitter le Qatar pour venir diriger la saison prochaine un club que l'ancien coach du PSG a toujours eu dans le coeur. Pablo Longoria avait déjà pensé à Galtier l'été dernier, mais à l'époque, le coach français venait à peine de quitter Paris et surtout, il faisait face à des accusations de racisme du côté de Nice. Mais le technicien français a depuis été blanchi dans cette affaire et plus rien ne s'oppose à sa venue, son contrat avec le club d'Al-Duhail se terminant lorsque le championnat du Qatar se terminera. Outre Christophe Galtier, le quotidien sportif explique que Sabri Lamouchi pourrait lui aussi être contacté pour diriger l'Olympique de Marseille. Les prochaines heures devraient être très agitées du côté de la Commanderie, et cela même sans que les supporters s'en mêlent.