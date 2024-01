Côte d’Ivoire ‍: Jean-Louis Gasset démissionne en pleine CAN

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

La CAN 2024 est décidément celle de tous les rebondissements. Alors que l’Algérie est en crise après son élimination, la Côte d’Ivoire est au bord du précipice depuis sa défaite 4-0 contre la Gunée Équatoriale. Les Éléphants ne sont pas encore certains d’être éliminés car en fonction des autres résultats, ils peuvent encore terminer parmi les meilleurs troisièmes et arracher leur qualification pour les 8es de finale in-extremis. Qualification ou pas, la suite des évènements se déroulera sans le sélectionneur Jean-Louis Gasset puisque l’ancien entraîneur de Saint-Etienne et de Montpellier a démissionné et son départ a été accepté par le Premier ministre ivoirien. C'est probablement son adjoint Emerse Faé qui va assurer l'intérim en cas de qualification des Éléphants pour la suite de la CAN 2024.