Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite offre 500ME...pour Monaco

Tandis que l'OM va mieux sportivement, et que d'un seul coup la vente par Frank McCourt est moins attendue, l'Arabie Saoudite est de nouveau annoncée proche d'un club de Ligue 1. Mais ce n'est pas Marseille.

Il y a quelques semaines, Jérôme Rothen avait annoncé des négociations en cours entre des investisseurs saoudiens et Dmitri Rybolovlev, le propriétaire russe de l'AS Monaco. 48 heures plus tard, l'ancien joueur de l'ASM, avait précisé avoir eu le Prince Albert au téléphone et que ce dernier avait relativisé cette piste, affirmant que si effectivement les Saoudiens avaient discuté avec le club de la Principauté, c'était désormais le silence-radio. Du côté de Thibaud Vézirian, on criait à la manipulation, affirmant que tout cela était un écran de fumée destiné à faire grimper le prix de vente du club de la Principauté, mais que l'Arabie Saoudite n'avait d'yeux que pour l'Olympique de Marseille. Ce lundi, à quelques jours de l'anniversaire du Prince Albert II de Monaco, la rumeur rejaillit du côté du Rocher sur une vente à un investisseur saoudien.

Via les réseaux sociaux, le compte @Vingtarde, affirmant s'appuyer sur Badr ben Abdul Rahman Al-Qadi, vice-ministre des sports d'Arabie Saoudite, détaille l'opération qui serait en cours pour le rachat de 70% de l'AS Monaco. « Un triple accord VERBAL a été conclu entre le Prince Albert II, Dmitri Rybolovlev et un prince saoudien (pour le moment encore anonyme). Accord comprenant le RACHAT de 70 % des parts du club, comprenant 2/3 des parts détenus par Rybolovlev et 1/3 appartenant à la famille princière. Le montant total de la transaction s'élevant à environ 2 MILLIARDS de riyals saoudiens (Ndrl : près de 500 millions d’euros). Des rendez-vous ont été FIXÉS pour finaliser cet accord », précise l'insider.

Si tout cela relève de la rumeur, il est avéré que Dmitri Rybolovlev souhaite vendre les 66% du capital de l'AS Monaco qu'il possède depuis 2011. En janvier dernier, son porte-parole avait en effet confirmé le souhait du milliardaire russe de se retirer du club de la Principauté : « L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique. » Des propos qui pourraient donc rapidement se concrétiser, sachant que le Prince Albert aura son mot à dire concernant la cession.