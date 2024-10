« ‍Je me suis emballé ‍», Riolo regrette d'avoir cru en l’OM

Dans : OM.

Après un début de saison étincelant, l’OM a calé ces deux dernières semaines en enchainant deux résultats négatifs contre Strasbourg (1-0) puis Angers (1-1). De quoi agacer Daniel Riolo, qui pointe une faute professionnelle de la part de l'équipe de Roberto De Zerbi.

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de profiter du calendrier compliqué de ses rivaux parisiens (à Nice) et monégasques (à Rennes) pour faire une belle opération dans le haut du classement. Enorme désillusion pour Roberto De Zerbi et pour les supporters marseillais puisque les coéquipiers de Mason Greenwood ont concédé le match nul 1-1 contre Angers dans une rencontre disputée pendant longtemps à dix contre dix. Au-delà du score, c’est le jeu proposé par l’Olympique de Marseille qui fait débat, et qui a énormément déçu. Dans une saison où le club phocéen n’a pas de coupe d’Europe à jouer, une telle prestation relève de la faute professionnelle selon Daniel Riolo.

Sur les ondes de RMC, le journaliste de l’After Foot s’est montré très critique à l’égard de l’équipe de Roberto De Zerbi, qu’il espère ne plus voir reproduire ce genre de prestation à l’avenir. Dès le retour de la trêve internationale, avec le déplacement à Montpellier, actuel avant-dernier de Ligue 1, l’OM sera observé et tout autre résultat qu’une victoire lui vaudra de nouveau un torrent de critiques. « L’OM, c’est tout le contraire du PSG, on s’emballe hyper vite et on est rapidement hyper positifs. On s’est vite emballé sur Marseille car le mercato était surprenant et le mois d’août également. Je n’ai jamais réussi à me positionner, j’ai d’abord été méfiant, puis je me suis emballé. On est début octobre et viennent d’arriver ces deux matchs (Strasbourg et Angers) » a d'abord lancé Daniel Riolo, avant de poursuivre son argumentaire.

Daniel Riolo attend beaucoup plus de l'OM

« Je pense que vendredi soir, on était en plein dans la faute professionnelle pour l’OM contre Angers au Vélodrome. A mes yeux, l’OM n’a pas le droit de rater un match cette année avec ce recrutement ambitieux et ce qui a été annoncé. Marseille s’affiche ambitieux, c’est important, mais c’est intolérable de faire des matchs comme ça quand tu n’as que 34 matchs à jouer en Ligue 1. C’est peu, tu n’as pas le droit d’en rater un ! Tu peux en perdre, évidemment. Mais tu ne peux pas passer au travers en termes d’envie, d’intensité, de détermination. Marseille ne peut pas faire 1-1 contre Angers » a lâché Daniel Riolo, qui place beaucoup d’espoirs en l’OM cette saison, et qui n’en a pas eu pour son argent en regardant le match de vendredi contre Angers. Ce ne sont pas les supporters olympiens qui vont dire le contraire, eux qui continuent de soutenir Roberto De Zerbi, mais qui ont copieusement sifflé la prestation de l’équipe à l’issue du match de vendredi soir au Vélodrome.