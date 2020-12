Ita : Thauvin pour 0 euro, l'AC Milan veut faire pleurer l'OM

Dans : OM.

Convoité ouvertement par l'AC Milan, Florian Thauvin pourrait rejoindre le club italien dans le cadre d'une opération sans indemnité. Du côté de Milan, on pense pouvoir contrer Marseille.

André Villas-Boas ne l’a pas caché lundi, les propos de Paolo Maldini sur Téléfoot au sujet de Florian Thauvin l’ont ouvertement agacé. L’emblématique dirigeant de l’AC Milan avait confié qu’il appréciait le champion du monde français de l’Olympique de Marseille et que les Rossoneri pourraient effectivement s’intéresser au joueur phocéen lors du prochain mercato estival. Et si AVB a montré son mécontentement, c’est qu’en réponse à l’ancien joueur emblématique de l’AC Milan, Florian Thauvin s’est dit flatté de cet intérêt de la légende italienne. Tout cela intervient alors que le joueur entame les derniers mois de son contrat avec l’OM et que si Pablo Longoria travaille à une prolongation, rien n’est acquis, loin de là même. Et ce mercredi, la Gazzetta dello Sport affirme que du côté de la capitale lombarde on se frotte les mains.

Car les dirigeants de l’AC Milan sont fermement persuadés que le temps joue en leur faveur et que Florian Thauvin rejoindra bien le club totalement libre l’été prochain, sans prolonger à Marseille. De son côté, Tuttosport précise que pour convaincre le joueur de rejoindre l’actuel leader de la Serie A, un salaire de 3,5ME par an lui a été proposé, là où Jacques-Henri Eyraud exige de son joueur qu’il baisse son salaire actuel en échange d’une prolongation de contrat. Des arguments qui plaident en faveur de l’AC Milan, même si l'Olympique de Marseille a encore un mois pour jeter toutes ses forces dans la bataille, car dès le mois de janvier, et faute d'une prolongation, Florian Thauvin aura toutes les cartes dans les mains.