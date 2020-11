OM : Après Bielsa, Villas-Boas dézingue Maldini

Dans : OM.

André Villas-Boas s'était attaqué à Marcelo Bielsa la semaine passée, cette fois c'est Paolo Maldini qui a eu droit à une charge brutale de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Le coach de l’OM n’est pas à prendre avec des pincettes actuellement. Et quelques jours après avoir crié au scandale en voyant que Marcelo Bielsa était nominé pour le titre de meilleur entraîneur de l’année, alors que Thomas Tuchel le méritait plus que celui de Leeds selon André Villas-Boas, c’est une autre légende du football qui a eu droit à un bon tacle de la part du technicien portugais de l’Olympique de Marseille. Interrogé ce lundi en conférence de presse sur les récents propos de Paolo Maldini sur Florian Thauvin, le dirigeant de l’AC Milan confiant qu’il était évidemment intéressé par un joueur ayant le profil du champion du monde, André Villas-Boas est monté dans les tours, estimant que Maldini était allé trop loin et bénéficiait en plus d’une totale immunité sur sa communication.

« Les paroles de Maldini sur l’amour c’est un peu bidon. Mais bon, comme c’est Maldini, il peut dire ce qu’il veut et cela touche les gens. Je ne sais pas, mais imaginons maintenant que l’on se retrouve contre l’AC Milan en Ligue Europa. Que va-t-on faire ? Mais oui, ce n’est pas très gentil de sa part. Mais bon, c’est normal, c’est Maldini et il a le droit de dire ce qu’il veut », a lancé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui n’est pas loin de crier à l’intox. Reste quand même que pour l’instant l’OM n’est pas qualifié pour l’Europa League et que l’on voit mal ce que le dirigeant milanais pouvait répondre d’autre à la question de Téléfoot sur Florian Thauvin.