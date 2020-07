Ita : Cristiano Ronaldo dit oui aux Saoudiens, pas à l’OM

Dans : OM.

De manière assez maladroite, Mohamed Ajroudi a lâché il y a plusieurs jours le nom de Cristiano Ronaldo en cas de rachat de l’Olympique de Marseille.

« Cristiano à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve » avait notamment indiqué l’homme d’affaires franco-tunisien dans une interview accordée à l’AFP. Des déclarations qui ont largement contribué à décrédibiliser le projet porté par Mohamed Ajroudi, dont on ne sait toujours pas précisément s’il est soutenu par l’Arabie Saoudite, comme cela a été évoqué. Ce qui est certain en revanche, c’est que le fonds public d’investissement du pays souhaite racheter Newcastle depuis plusieurs mois.

Malheureusement pour les supporters des Magpies, le rachat traîne en longueur. Cela étant, la future équipe dirigeante s’active sur le mercato de Newcastle afin de ne pas se retrouver prise au dépourvu au moment où l’éventuel rachat sera validé. Et selon les informations obtenues par Don Balon, le PIF rêve de s’attacher les services d’un certain… Cristiano Ronaldo. Le média espagnol évoque d’ores et déjà un salaire record pour l’attaquant de la Juventus Turin dans le nord de l’Angleterre, probablement le plus important de l’histoire du football. Assez loin d’être pleinement épanoui en Série A, l’ancien attaquant du Real Madrid ne verrait pas forcément d’un mauvais œil un dernier gros contrat en Angleterre, un championnat dans lequel il a été très performant au début de sa carrière avec Manchester United. Si cette piste n’aboutissait pas et qu’il souhaitait quitter la Juventus Turin, le Portugais pourrait également se tourner vers la Major League Soccer aux Etats-Unis…