Ismaïla Sarr rentre d'urgence, l’OM l’attend en stress

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé, Ismaïla Sarr a dû quitter le rassemblement du Sénégal. L’ailier de l’Olympique de Marseille souffre d’une blessure à la cuisse dont on ne connaît pas encore la gravité. Rien de très rassurant pour le club phocéen confronté à un calendrier chargé après la trêve internationale.

Sur les neufs internationaux partis en sélection, l’Olympique de Marseille va au moins récupérer un joueur blessé. Malheureusement pour le club phocéen, le Sénégalais Ismaïla Sarr a été touché aux ischio-jambiers pendant une séance d’entraînement. Le quotidien local Record ne connaît pas encore la gravité de la blessure. Mais nos confrères révèlent que l’ailier marseillais a dû quitter le rassemblement des Lions de la Téranga.

L’ancien joueur de Watford manquera donc la rencontre face au Rwanda ce samedi, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, puis le match amical contre l’Algérie mardi. Reste à savoir si Ismaïla Sarr devra déclarer forfait pour d’autres rendez-vous. L’Olympique de Marseille l’ignore et attend son joueur avec appréhension. Des examens médicaux sont sans doute déjà programmés et détermineront la nature exacte et l’indisponibilité de l’ailier recruté pour 13 millions d’euros cet été. Une absence de plusieurs semaines serait un coup dur pour l’entraîneur Marcelino qui s’est toujours appuyé sur Ismaïla Sarr depuis le début de la saison.

Le jeune Mughe pour le remplacer ?

Le joueur passé par Metz et Rennes a disputé les six matchs de son équipe toutes compétitions confondues, avec deux buts et autant de passes décisives. En cas de mauvaise nouvelle, le coach espagnol ferait sûrement appel au jeune François-Régis Mughe, intéressant lors de ses apparitions mais beaucoup moins expérimenté. Avant les rencontres face à Toulouse en championnat et l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, il s’agirait d’un problème supplémentaire pour Marcelino, déjà en difficulté pour trouver la bonne solution au poste d’ailier gauche.