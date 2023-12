Insulté par les supporters, l'OM refuse une offre à 20ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps considéré comme un flop voire un boulet à l’OM, Leonardo Balerdi s’est enfin imposé et il n’est plus question pour Pablo Longoria de s’en séparer… même en cas de belle offre cet hiver.

Longtemps critiqué et moqué par les supporters de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Leonardo Balerdi a franchi un cap cette saison. Titulaire indiscutable dans l’esprit de Gennaro Gattuso et encore plus avec la mise en place d’une défense à trois axiaux, l’international argentin a une belle cote sur le marché des transferts. Son profil plait à des écuries en Premier League et il n’est pas impossible qu’un club dans le besoin au poste de défenseur central vienne poser 15 à 20 millions d’euros sur Leonardo Balerdi lors de ce mois de janvier.

Comment réagiront les dirigeants de l’OM, Mehdi Benatia et Pablo Longoria en tête ? La question ne se pose plus vraiment selon Le Phocéen. Avec les progrès du joueur et tandis que Chancel Mbemba voire Bamo Meïté vont partir à la coupe d’Afrique des Nations, l’OM doit impérativement conserver l’ex-défenseur du Borussia Dortmund selon le site marseillais. « Mis à part son coup de sang contre l'OGC Nice, il a atteint cette saison un niveau de performance assez impressionnant, au point d'en devenir un titulaire indiscutable » note Le Phocéen avant de poursuivre.

Balerdi a fait retourner toutes les vestes à l'OM

« S'ajoute à toutes ces qualités footballistiques un état d'esprit remarquable. Symbole de sa bonne première partie de saison, la moyenne de ses notes au Phocéen qui le place à la 3ème place des joueurs les mieux notés cette saison (5,7). Et on ne peut pas nous taxer de "pro-Balerdi" tant notre média a critiqué le défenseur olympien ces dernières saisons » souligne le site spécialisé sur l’actualité de l’Olympique de Marseille. Les offres pour Leonardo Balerdi peuvent pleuvoir, Pablo Longoria serait fou de les accepter. L’été prochain en revanche, la question d’un départ pourrait se poser pour l’Argentin alors que l’hiver dernier, l’état-major olympien avait refusé 20 millions d’euros de l’Ajax Amsterdam pour le défenseur de 24 ans. On est loin de l'époque où un supporter de l'OM avait fait une grève de la faim à la Commanderie afin d'obtenir le départ de Balerdi.