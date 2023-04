OM : Longoria est un magicien, McCourt va apprécier

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Nommé président de l'OM il y a deux ans, Pablo Longoria réalise un superbe travail pour le moment. Sportivement, les Marseillais sont devenus la deuxième force de Ligue 1. Un exploit d'autant plus impressionnant que Longoria est rigoureux financièrement.

Février 2021 a été synonyme de tournant pour l'OM version Frank McCourt. A cette époque-là, la crise sportive est profonde sur la Canebière, si bien que les supporters envahissent violemment la Commanderie et poussent le président Jacques-Henri Eyraud au départ. Son successeur Pablo Longoria a rapidement convaincu les supporters phocéens. L'OM a fini deuxième lors de sa première saison complète comme dirigeant. Le club marseillais est en lice pour rééditer sa performance cette saison et ainsi jouer la Ligue des champions deux années consécutives. C'est presque un exploit puisque cela a été réalisé avec des transferts peu coûteux, de nombreux prêts et les inspirations de Longoria dans le recrutement.

Le déficit de l'OM en baisse, Longoria fait des miracles

Plus qu'un choix, c'était une obligation fixée par le propriétaire américain Frank McCourt. Ce dernier en avait marre de perdre beaucoup d'argent, comme c'était le cas avec Jacques-Henri Eyraud. Aussitôt dit, aussitôt fait pour Pablo Longoria. Après quatre exercices à 78, 91, 97 et 76 millions d'euros de déficit, l'OM a rectifié le tir selon la LFP.

🔴 Avec 3⃣1⃣M€ de déficit pour la saison 21/22, l'#OM de Longoria n'a jamais été plus proche de l'équilibre financier sous #McCourt.



Dans des chiffres repris et interprétés par le site StatsOMP, on peut constater les nets progrès au niveau des comptes marseillais. Le déficit à l'issue de la saison 2021-2022 n'était que de 31 millions d'euros, le meilleur bilan financier de l'ère McCourt. On se dit aisément que les Marseillais peuvent être encore plus optimistes pour l'exercice actuel. En effet, l'OM a pu bénéficier de l'argent de la Ligue des champions mais aussi de celui d'un Vélodrome plein quasiment toute la saison. Avec une nouvelle qualification en Ligue des champions de l'OM, Pablo Longoria pourrait enfin avoir les coudées franches pour améliorer durablement l'effectif marseillais.