Iliman Ndiaye trop cher, l'OM a trouvé un top buteur ‍!

Par Claude Dautel

Les jours passent et Iliman Ndiaye est toujours un joueur de Sheffield United. A en croire la presse anglaise, l'Olympique de Marseille se heurte au prix exigé par les dirigeants du club de Premier League et ont finalement décidé de changer de cible offensive.

Pablo Longoria et Javier Ribalta sont durs en affaires, mais dans le dossier Iliman Ndiaye ils ont trouvé à qui parler. Décidés à recruter l’attaquant international sénégalais des promus en Premier League, les deux hommes forts du mercato de l’OM se sont rapprochés de leurs homologues anglais, et ont fait une offre à hauteur de 15 millions d’euros afin de racheter la dernière année de contrat de celui qui a porté une saison le maillot de Marseille dans ses jeunes années. Une proposition qui n’a même pas été étudiée, et pour cause. Le Sun affirme que Sheffield United réclame 35 millions d’euros pour céder son attaquant vedette. Un tarif que l’Olympique de Marseille ne veut pas et ne peut pas payer, même si le club phocéen a déjà fait des efforts sur le marché des transferts. Face à cette exigence colossale des Blades pour Iliman Ndiaye, le troisième du dernier championnat de Ligue 1 aurait déjà tourné la page.

Habib Diallo plutôt que Iliman Ndiaye à l'OM

Habib Diallo sur la lancée de son excellente saison ☄️🇸🇳 pic.twitter.com/vrJwYehOkF — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) June 20, 2023

Faute de pouvoir s’offrir Iliman Ndiaye, Pablo Longoria aurait déjà trouvé une autre cible, et cette fois pas besoin de se frotter à la Premier League, puisque c’est un attaquant de Ligue 1 qui est visé par le patron de l’OM. Le Sun révèle que faute d’avoir réussi à recruter l’attaquant international sénégalais de Sheffield United, Marseille s’est tourné vers Habib Diallo, l’attaquant international sénégalais lui aussi de Strasbourg. Lié encore deux ans avec le club alsacien, qui vient récemment d'être racheté par Chelsea, Habib Diallo, qui sort d'une saison à 37 matchs et 20 buts en Ligue 1, serait disponible pour une somme autour de 16,5 millions d'euros. Une somme nettement plus dans les cordes de l'Olympique de Marseille. Il faut toutefois se demander si ce contre-feu n'est pas allumé pour inciter les responsables de Sheffield United à être moins gourmands pour Ndiaye.