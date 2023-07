Iliman Ndiaye à l'OM, les Anglais refusent

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Joueur sénégalais prometteur en Angleterre, Iliman Ndiaye était bien parti pour être le gros coup de l'OM au mercato. Néanmoins, son entraîneur à Sheffield United vient de calmer la frénésie des supporters marseillais sur un éventuel transfert.

L'histoire était très belle pour l'OM et Iliman Ndiaye mais il se pourrait bien qu'elle reste dans le domaine du fantasme désormais. Le jeune attaquant sénégalais, fan de l'OM depuis sa tendre enfance, est visé par le club phocéen pour un transfert cet été. Il faut dire que Ndiaye a flambé en Championship avec Sheffield United, ramenant les Blades en Premier League la saison prochaine. Il n'a pas non plus déçu en sélection nationale avec de bonnes entrées au Mondial sous le maillot du Sénégal. De quoi en faire une recrue idéale pour l'OM d'autant que le joueur est disposé à venir sur la Canebière. Pourtant, les choses ne seraient pas aussi simples du côté de Sheffield.

Ndiaye à l'OM, pas à l'ordre du jour selon son manager

En effet, Paul Heckingbottom n'envisage pas un départ d'Iliman Ndiaye pour le moment. Le manager de Sheffield United n'entend pas se séparer de celui qui a marqué en amical ce samedi à Chesterfield. Surtout il affirme que, contrairement à ce que disent les médias, l'OM ne s'est pas positionné officiellement sur le buteur sénégalais pour l'heure. Il a martelé ces deux idées devant la presse après le match amical.

Skill and composure from United's 29. 💫



Opening the scoring in style, Iliman Ndiaye. 🌪️ pic.twitter.com/LUKEU85tJE — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 15, 2023

« Non, pas de [contact ou d'offres] au moment où nous parlons. Ça ne sert à rien que j'en parle. Tout le monde sait qui est Iliman. Beaucoup de clubs intéressés aimeraient avoir Iliman mais c'est notre joueur. C'est tout. Il est heureux ici, il adore être ici. Qui dit qu'ils [Marseille] seront ceux qui prendront Iliman s'il part ? Ce n'est pas parce que cette histoire prend de l'ampleur ou que quelqu'un en France a écrit à ce sujet que cela signifie qu'il se passe quelque chose. Tout le monde veut qu'il reste. Tout le monde travaille dur pour qu'il reste, qu'il signe un nouveau contrat. Je ferai tout pour qu'il reste », a lâché Paul Heckingbottom. Vraie douche froide pour les supporters marseillais ou coup de bluff tardif de l'entraîneur anglais ? On le saura bien vite mais, pour le moment, difficile à dire tant l'OM travaille discrètement sur ses dossiers au mercato.