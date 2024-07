Il veut rester à l'OM, De Zerbi le vire sur-le-champ

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM est particulièrement actif du côté des arrivées depuis le début du mercato estival, le club phocéen va également devoir dégraisser. Sauf rebondissement, Ulisses Garcia va quitter la Canebière dans les prochains jours.

L'OM voudra retrouver des couleurs la saison prochaine en Ligue 1 et en Coupe de France. L'objectif est très clairement de se qualifier pour une coupe d'Europe, si possible la Ligue des champions. L'arrivée récente de Roberto De Zerbi a eu le mérite de donner un coup de fouet au projet phocéen. Mais l'arrivée de l'Italien va pousser inexorablement des joueurs vers le départ. Et beaucoup sont concernés. C'est le cas de Samuel Gigot, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Pau Lopez ou encore Ulisses Garcia. L'international suisse, arrivé à l'OM l'hiver dernier, ne rentre pas du tout dans les plans de son nouvel entraineur...

Ulisses Garcia, Roberto De Zerbi ne veut rien savoir

Selon les informations de La Minute OM, Garcia commence d'ailleurs à se faire une raison. Malgré sa volonté de prouver sa valeur, De Zerbi ne veut pas changer d'avis à son sujet. Heureusement pour l'ancien des Young Boys de Berne, les clubs intéressés par son profil ne manquent pas. L'Olympique de Marseille vient en effet de recevoir une offre en provenance d'Allemagne d'un club dont le nom n'a pas filtré. Toujours d'après le média marseillais, des négociations ont d'ailleurs démarré récemment. Outre ce club allemand, des formations de Ligue 1 sont aussi sur le coup. C'est le cas de l'AS Saint-Etienne, qui veut assurer son maintien la saison prochaine. Encore sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2028, Ulisses Garcia est estimé à 4 millions d'euros. Lors de ses quelques mois passés avec le club phocéen, le défenseur gauche n'avait pas forcément su tirer son épingle du jeu. Un départ pourrait donc arranger toutes les parties.