OM : « L’Afrique aux Africains », la colère inattendue de Balotelli

Dans : OM, Ligue 1.

Cette saison le confirme encore, les acteurs du football ne sont pas uniquement focalisés sur le ballon rond.

Beaucoup de joueurs s’expriment et militent contre des phénomènes tels que le racisme ou l’homophobie. Ces interventions sont même devenues courantes, notamment avec l’aide des instances. En revanche, on ne s’attendait pas du tout au coup de gueule de Mario Balotelli. Sur le réseau social Twitter, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a en effet publié un message anticolonialiste.

« De simples pensées pour vous, politiciens de ce monde, a écrit l’Italien d’origine ghanéenne. Ne pensez-vous pas que si vous ne vous étiez pas accaparé les richesses de l’Afrique durant des siècles, il n’y aurait jamais eu aucune immigration depuis ce continent ? L’Afrique est le continent le plus puissant et le plus riche de la planète… Alors pourquoi des gens la quittent ? Guerres ? Maladie ? Ignorance ? NON !! »

Balotelli pique l’Italie

« Pauvreté ? Comment l’Afrique peut être aussi pauvre en étant le continent le plus riche de la planète ??? Exactement ! Tout le monde connaît la réponse, mais c’est juste plus pratique de rester silencieux et de faire comme si de rien n’était, n'est-ce pas ? Dans mon pays natal, l’Italie, ils disent souvent : l’Italie aux Italiens, et ce serait bien aussi si l’Afrique était aux Africains », a lâché le Marseillais, dont les propos risquent de choquer de l’autre côté des Alpes.