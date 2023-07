Il part de l'OM incognito, mais rapporte 1,2 million d'euros

Dans : OM.

Arrivé l'an dernier à l'Olympique de Marseille, Bartug Elmaz quitte le club phocéen pour repartir en Turquie. L'OM va prendre un petit chèque au passage, ce qui est une bonne surprise.

Jeune milieu défensif de 20 ans, Bartug Elmaz avait signé avec Marseille le 1er juillet 2022, arrivant libre de Galatasaray. Durant cette saison phocéenne, le joueur turc a surtout évolué en N3 avec la réserve de l'OM, ne comptant que quelques minutes de jeu, quatre précisément, avec la formation d'Igor Tudor, c'était contre Hyères en Coupe de France. Autrement dit, seuls les supporters les plus hardcore de l'Olympique de Marseille connaissent Bartug Elmaz. Mais, ce n'est pas très grave puisque RMC annonce que le milieu de terrain repartir dans son pays, et plus exactement à Fenerbahçe. Contre toute attente, l'OM va toucher 1,2 million dans cette opération plus un pourcentage sur une future revente. Bien joué.